La india Dr. Reddy’s lanza en Canadá el primer genérico de Ozempic de todo el G7

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Nueva Delhi, 16 may (EFE).- La farmacéutica india Dr. Reddy’s Laboratories anunció este sábado el lanzamiento en el mercado canadiense de su inyección de semaglutida, lo que convierte a Canadá en el primer país del G7 en comercializar una versión genérica del compuesto base del popular medicamento Ozempic.

«Dr. Reddy’s se encuentra entre las primeras compañías en introducir una inyección genérica de semaglutida en el mercado canadiense, tras la notificación de cumplimiento recibida del Ministerio de Sanidad de Canadá el 28 de abril de 2026», informó un comunicado oficial de la farmacéutica.

Al igual que el popular Ozempic, la nueva versión genérica aprobada se administra mediante plumas precargadas y está indicada como un tratamiento semanal para adultos con diabetes tipo 2, con el objetivo de mejorar el control del azúcar en la sangre.

En Canadá las versiones genéricas de los medicamentos resultan entre un 45 % y un 90 % más baratas en comparación con las marcas comerciales originales.

El Gobierno canadiense dio luz verde a este fármaco tras una «meticulosa revisión de la evidencia proporcionada por la empresa india» y confirmó que actualmente evalúa otras ocho alternativas genéricas de semaglutida presentadas por distintas firmas.

En marzo, India aprobó a Dr. Reddy’s Laboratories la producción de dos versiones genéricas de semaglutida 24 horas después de que expirase la patente que la empresa danesa Novo Nordisk tenía de Ozempic.

Con este paso, Canadá da un salto al ser el primero de los miembros del G7, un bloque integrado también por Estados Unidos, Japón, Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia, en autorizar su lanzamiento. EFE

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