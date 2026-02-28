La India evita condenar el ataque contra Irán y pide moderación y diálogo a las partes

2 minutos

Nueva Delhi, 28 feb (EFE).– El Gobierno de la India evitó este sábado condenar la ofensiva lanzada a primera hora de hoy por Israel y Estados Unidos contra Irán, limitándose a expresar su «profunda preocupación» por la escalada bélica y haciendo un llamamiento urgente a la moderación para proteger su complejo equilibrio estratégico en Oriente Medio.

«Estamos siguiendo de cerca y con profunda preocupación los recientes y rápidos acontecimientos en la región. Instamos a todas las partes involucradas a ejercer la máxima moderación, evitar cualquier paso que conduzca a una mayor escalada y priorizar la protección y seguridad de los civiles», indicó en un comunicado el Ministerio de Exteriores indio.

El texto subraya que «la soberanía y la integridad territorial de todos los Estados deben ser respetadas», pero omite cualquier censura o mención directa a Washington o Tel Aviv tras los primeros bombardeos de esta madrugada contra ciudades iraníes como Teherán, Tabriz e Isfahán.

«Es imperativo que se retome la vía del diálogo y la diplomacia de manera inmediata», agregó la Cancillería india.

El posicionamiento indio se produce poco después del regreso del primer ministro, Narendra Modi, de un viaje oficial a Israel y la creciente alianza de defensa con el Gobierno israelí.

En el pasado, Nueva Delhi ha evitado sistemáticamente fijar posturas firmes o emitir condenas directas en conflictos de gran calado internacional, como la guerra en Ucrania o la crisis en Palestina, optando siempre por llamamientos generales a la paz y al diálogo para no comprometer sus intereses cruzados con Rusia, Estados Unidos o el mundo árabe. EFE

