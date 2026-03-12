La India habilita rutas terrestres hacia el Cáucaso para evacuar a sus ciudadanos de Irán

2 minutos

Nueva Delhi, 12 mar (EFE).– El Gobierno de la India ha habilitado corredores terrestres hacia Azerbaiyán y Armenia para evacuar a sus ciudadanos atrapados en Irán, una medida de emergencia ante el cierre de rutas aéreas y la escalada bélica en Oriente Medio.

«Estamos asistiendo a los ciudadanos indios que desean viajar a Azerbaiyán y Armenia para, desde allí, tomar vuelos comerciales de regreso a casa», precisó este jueves en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, Randhir Jaiswal.

De los aproximadamente 9.000 ciudadanos indios que residían en territorio iraní al inicio de la crisis, una gran parte ya ha logrado abandonar el país siguiendo las alertas consulares previas.

Para aquellos que aún permanecen atrapados en zonas de riesgo, las autoridades diplomáticas han ejecutado traslados internos hacia ciudades iraníes alejadas de los bombardeos, a la espera de concretar su salida transfronteriza definitiva.

Jaiswal confirmó que el ministro de Exteriores indio ha mantenido tres conversaciones recientes con su homólogo iraní enfocadas en «la seguridad de la navegación y la seguridad energética», dos líneas de suministro vitales para la India.

Según los datos aportados por el ministerio, la comunidad residente en Irán abarca perfiles muy dispares, desde estudiantes de medicina y peregrinos religiosos hasta marineros, empresarios y profesionales cualificados.

Ante la dispersión de este colectivo, la misión diplomática en Teherán se vio obligada a emitir sucesivas alertas de seguridad desde el 14 de enero y el 23 de febrero, instando a una salida escalonada que ahora, ante el deterioro de la situación, ha tenido que transformarse en una evacuación por vía terrestre.

El ministro de Exteriores indio, S. Jaishankar, aseguró esta semana ante el Parlamento que el Gobierno ha facilitado ya el regreso a la India de casi 67.000 ciudadanos desde distintos países de Asia Occidental desde el inicio de la crisis. EFE

