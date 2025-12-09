La India obliga a su mayor aerolínea a recortar sus vuelos tras crisis operativa

3 minutos

Nueva Delhi, 9 dic (EFE).- La Dirección General de Aviación Civil de la India ordenó este martes a IndiGo, la aerolínea hegemónica del país, reducir un 5 % su programación de vuelos de manera inmediata, para detener la espiral de cancelaciones y colapso logístico que paraliza el transporte aéreo nacional desde hace más de una semana.

Las autoridades regulatorias concluyeron que la compañía, que controla más del 60 % de la cuota de mercado, ha fallado en su planificación operativa tras una agresiva expansión. «La aerolínea no ha demostrado la capacidad de operar estos programas de manera eficiente. Por lo tanto, se le ordena reducir el programa en un 5 % en todos los sectores», sentenció el organismo en su resolución oficial.

Este martes, se reportaron cancelaciones de unos trescientos vuelos domésticos. Entre los aeropuertos afectados como lugar de origen o destino de los vuelos los de Ahmedabad, Chennai o Bangalore.

El caos aéreo está motivado por la escasez de pilotos de la compañía, que fue incapaz de adaptarse a una regulación gubernamental que prohibía sustituir el descanso semanal de los pilotos por días de licencia.

Nueva Delhi se vio forzada a suspender temporalmente la medida el pasado viernes para atajar la crisis de IndiGo.

La matriz de la aerolínea, InterGlobe Aviation Ltd., se desplomó ayer un 8 % en las bolsas indias, lastrada por la crisis.

El caos ha desbordado las terminales y se ha trasladado a las redes sociales, donde los afectados exponen el coste personal de la crisis.

«¿Dónde están mis maletas? Estoy esperando mi reembolso y el costo que tuve que pagar para reservar un nuevo vuelo», reclamaba el usuario @ObeidSoge, resumiendo el doble golpe para los viajeros con equipaje extraviado y gastos imprevistos en billetes alternativos.

El director ejecutivo de IndiGo, el neerlandés Pieter Elbers, ya se ha disculpado con los clientes afectados por las cancelaciones masivas y la compañía ha asegurado que reembolsará por completo los billetes a los pasajeros obligados a quedarse en tierra.

En los mostradores de IndiGo en los aeropuertos indios se han vivido momentos de tensión en la última semana y miles de maletas permanecen varadas en las terminales tras haber sido chequeadas pero no embarcadas en los aviones.

Las cancelaciones de IndiGo, que mantiene prácticamente el monopolio del sector de la aviación interno en la India, favorecieron la profusión de vuelos alternativos operados por otras aerolíneas como Air India o Akasa Air.

Algunos vuelos operados por estas compañías en los primeros días de la crisis llegaron a triplicar los precios habituales, lo que llevó al Gobierno de la India a exigir que las aerolíneas cumplan estrictamente con los límites tarifarios establecidos.EFE

