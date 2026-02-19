La India propone a los líderes un modelo de «caja de cristal» y un marco global para la IA

Nueva Delhi, 19 feb (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, presentó este jueves ante los jefes de Estado y de Gobierno presentes en la Cumbre de Impacto de la IA tres propuestas para regular la inteligencia artificial (IA), centradas en la transparencia de los algoritmos y la soberanía de los datos.

“Si los datos no son seguros, equilibrados y fiables, el resultado no será digno de confianza. Por ello, es esencial desarrollar un marco que respete la soberanía de los datos de cada nación”, afirmó el primer ministro.

Durante la sesión plenaria, Modi instó a los líderes mundiales presente a abandonar los modelos de «caja negra», donde los procesos internos de la tecnología son opacos, en favor de una «caja de cristal».

Este enfoque busca que las reglas de seguridad de las plataformas sean visibles y verificables por terceros para garantizar la rendición de cuentas y fomentar un comportamiento ético en el mercado global.

La segunda propuesta del mandatario indio fue la creación de un Marco Global de Datos Confiables, algo que Modi vinculó directamente la seguridad de la IA con la calidad de su entrenamiento, recurriendo al principio informático de «si entra basura, sale basura».

En el ámbito de la seguridad existencial, Modi alertó a los jefes de Estado sobre lo que llamó un «problema del sujetapapeles», para explicar cómo una máquina con un objetivo único y desprovisto de valores humanos podría consumir recursos globales de forma descontrolada para cumplir su tarea.

Para evitar este escenario, el líder indio subrayó que la IA requiere una «guía humana clara», asegurando que los sistemas inteligentes coevolucionen con el contexto moral de las sociedades.

Estas tres propuestas, transparencia algorítmica, soberanía de datos y alineación con valores humanos, forman el núcleo de la estrategia de gobernanza que la India busca estandarizar a nivel internacional.

El mensaje de Modi se produce en un momento de intenso debate regulatorio, en el que países como Francia y España también han presentado sus propias iniciativas de supervisión y protección de los derechos digitales durante esta cumbre. EFE

