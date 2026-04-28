La India reitera a la presidenta de la Asamblea General la necesidad de reformar la ONU

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Nueva Delhi, 28 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de la India, S. Jaishankar, reiteró este martes a la presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, la necesidad urgente de reformar el organismo para dar mayor peso a las potencias del Sur Global, en su primera visita a la India bajo este cargo.

«Un placer ser anfitrión de Annalena Baerbock esta tarde en Nueva Delhi (…) Subrayamos la necesidad de un multilateralismo reformado que refleje las realidades actuales, en particular las del Sur Global», escribió el canciller indio en su cuenta de X.

La presidenta, que llegó el lunes por la noche a Nueva Delhi, abordó también con el representante indio el conflicto entre Estados Unidos e Irán, los objetivos de desarrollo conjuntos y las implicaciones de la inteligencia artificial, agregó Jaishankar.

La cita tuvo como eje central la petición de la India de conseguir un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, una demanda que exige un cambio estructural en el organismo para dar prioridad a naciones históricamente relegadas como la India, Brasil o Sudáfrica.

La agenda de Baerbock en Nueva Delhi incluye también una reunión con representantes del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información, con el objetivo de conocer de primera mano el modelo indio de regulación y gobernanza de la inteligencia artificial.

Además, la diplomática mantendrá un encuentro de trabajo con el equipo local de la ONU desplegado en el país asiático, el cual está encabezado por el coordinador residente, Stefan Priesner, antes de poner rumbo a China.

El Gobierno indio argumenta que el sistema actual en el que sólo cinco países tienen derecho a veto se diseñó en 1945 y ha quedado anticuado.

La India considera injusto estar fuera de las grandes decisiones, recordando que es el país más poblado del mundo y una de las mayores potencias económicas. Además, el país asiático busca ser la voz defensora del «Sur Global».

Por ello, reclama que los países en desarrollo de Asia, África y América Latina tengan más poder en las instituciones internacionales frente a las potencias occidentales. EFE

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