La India y Canadá comenzarán negociaciones para un TLC durante la visita de Carney

2 minutos

Nueva Delhi, 25 feb (EFE).- La India y Canadá esperan cerrar los términos de referencia e iniciar formalmente las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) a finales de esta semana, coincidiendo con la visita oficial al país asiático del primer ministro canadiense, Mark Carney, que comenzará mañana.

«Está previsto que el primer ministro de Canadá visite la India próximamente, y ambas partes esperan finalizar los términos de referencia e iniciar las negociaciones del TLC con Canadá a finales de esta semana», afirmó en un comunicado el Ministerio de Comercio e Industria de la India.

El Gobierno indio señaló esta negociación «como parte del enfoque de la India para la mitigación de riesgos a través de asociaciones comerciales diversificadas, calificándola de una escala y ambición sin precedentes».

Carney, que iniciará mañana jueves su visita a la India en la ciudad de Bombay para luego trasladarse a Nueva Delhi y reunirse con su homólogo, Narendra Modi, señaló que los líderes «buscarán expandir la relación bilateral con alianzas en sectores como comercio, energía, defensa, tecnología e inteligencia artificial (IA)».

En 2024, la India fue el séptimo mayor socio comercial de bienes y servicios de Canadá, con un comercio bilateral de 30.800 millones de dólares.

En la Cumbre de líderes del G20 del año pasado, Canadá y la India acordaron iniciar formalmente negociaciones para un ambicioso Acuerdo de Asociación Económica Integral que respaldará el objetivo de Canadá de más que duplicar el comercio bilateral a 70.000 millones de dólares para 2030.

Esta visita forma parte de una gira internacional en la que Carney viajará a la India, Australia y Japón del 26 de febrero al 7 de marzo de 2026, con el fin de generar nuevas oportunidades para los trabajadores y las empresas canadienses. EFE

