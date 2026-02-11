La industria UE pide «medidas audaces» para revertir declive manufacturero «estructural»

2 minutos

Bruselas, 11 feb (EFE).- El sector industrial reclamó hoy a los líderes de la Unión Europea que tomen «medidas audaces» para proteger y restaurar la competitividad de la industria manufacturera, que está perdiendo capacidad en Europa a un ritmo inédito.

«Si Europa quiere liderar la transición limpia, debe dejar de perder las industrias que hacen posible esa transición. No estamos pidiendo protección frente al cambio; estamos pidiendo condiciones competitivas para liderar el cambio y salvaguardar empleos de alta calidad para los trabajadores europeos», declaró en un comunicado el consejero delegado de la multinacional química alemana BASF, Markus Kamieth.

El directivo, que ejerce también de presidente del Consejo Europeo de la Industria Química (Cefic), añadió que «Europa está perdiendo capacidad industrial a una velocidad que nunca habíamos visto antes» y aseguró que «no es una desaceleración temporal» sino «un cambio estructural de competitividad que afecta a todos los sectores manufactureros».

Kamieth lanzó la petición en representación de más de 1.300 empresas, asociaciones y sindicatos de toda Europa tras la Cumbre de la Industria Europea celebrada este miércoles en Amberes (Bélgica), como preludio de la cita informal de jefes de Estado y de Gobierno del jueves, en la que trataran sobre competitividad.

En el foro empresarial de Amberes participaron, entre otros, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el primer ministro belga Bart De Wever; el canciller alemán, Friedrich Merz; y el presidente francés, Emmanuel Macron.

Los industriales instaron a los líderes de la UE «a emprender una acción urgente y audaz para restaurar la competitividad industrial de Europa, salvaguardar empleos de alta calidad para los trabajadores europeos y traducir el Pacto por una Industria Limpia en resultados tangibles en las plantas de producción en 2026».

La industria representa el 14,3 % del PIB de la Unión Europea, mientras que en el año 2000 suponía el 20,8 % del producto interior bruto del bloque comunitario.

El sector manufacturero quiere que la cumbre del jueves «se convierta en el momento en que Europa se comprometa con medidas audaces y coordinadas que restauren la competitividad industrial y aseguren empleos de alta calidad para las generaciones futuras, con resultados visibles en 2026». EFE

