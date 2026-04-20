La inestabilidad global impulsa el apoyo a la monarquía de Países Bajos entre los jóvenes

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La Haya, 20 abr (EFE).- El aumento de la inestabilidad global está reforzando el apoyo a la monarquía en Países Bajos, donde la confianza en el rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima se dispara tras años de caída, en especial entre los jóvenes, según una encuesta publicada este lunes.

El estudio anual, publicado en vísperas del Día del Rey (cumpleaños del monarca), muestra un cambio rápido de tendencia tras el desplome de la popularidad de la familia real durante la pandemia de covid-19, cuando el respaldo llegó a situarse en niveles bajos.

El 59 % de los neerlandeses considera que el país debe mantener la monarquía como sistema, frente al 52 % registrado hace dos años, un repunte especialmente claro entre los jóvenes de entre 18 y 35 años, donde el apoyo ha pasado del 44 % en 2024 al 59 % en 2026.

La percepción de la monarquía como un factor de estabilidad en el actual contexto internacional, protagonizado por la inestabilidad, las tensiones geopolíticas y las guerras en Oriente Medio, aparece como una de las principales razones de este cambio.

“En estos tiempos turbulentos, el rey es una figura razonable y estable que transmite cierta calma”, señala uno de los participantes en el sondeo, elaborado por el programa EenVandaag de la cadena pública neerlandesa.

Al mismo tiempo, la confianza en los miembros de la familia real también ha aumentado por segundo año consecutivo.

El respaldo al rey Guillermo Alejandro ha subido del 53 % en 2024 al 63 % actual, mientras que el de la reina Máxima ha pasado de alrededor del 55 % al 65-69 %, con aumentos también más fuertes entre la población joven.

Entre los encuestados de 18 a 35 años, la confianza en el monarca ha escalado del 48 % al 68 % en dos años, y en la reina del 53 % al 69 %.

Los participantes, más de 22.000 encuestados, destacan el papel de los reyes como “buenos embajadores” y un “factor de unión” en un escenario internacional cada vez más inestable, y siete de cada diez consideran al monarca un representante importante en el exterior.

Aunque algunas visitas oficiales han generado controversia -como el reciente encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump o viajes previos a China o Kenia-, el 55 % cree que el rey debe reunirse también con líderes polémicos si ello beneficia los intereses del país.

No obstante, más del 40 % reconoce sentirse incómodo ante este tipo de contactos.

El compromiso de la familia real con la Defensa también influye de forma positiva en su percepción pública: dos tercios de los encuestados aprecian la formación de Máxima como reservista o el inicio este año de la instrucción militar de la princesa heredera Amalia.

Precisamente, la heredera mantiene niveles de popularidad similares a los de sus padres: el 62 % de los neerlandeses confía en ella y el 64 % cree que hará un buen papel como futura reina.

Los encuestados la describen como “inteligente”, “respetuosa” y “valiente”, y algunos la comparan con su abuela, la exreina Beatriz (1980-2013).

Esta encuesta se realiza anualmente en estas fechas de cara al 27 de abril, el Día del Rey, una jornada festiva en Países Bajos en la que los neerlandeses se lanzan a las calles a celebrar el cumpleaños del rey Guillermo Alejandro, vestidos de naranja y en un ambiente festivo. EFE

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