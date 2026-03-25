La inflación británica se mantiene en el 3 %

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Londres, 25 mar (EFE).- El índice de precios al consumo (IPC) del Reino Unido en los doce meses hasta el pasado febrero se mantuvo en el 3 %, igual que en el mismo periodo hasta enero, por lo que la inflación permanece en el nivel más bajo desde marzo de 2025, informó este miércoles la Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés).

Según la ONS, el mes pasado hubo un aumento del precio de la ropa, que se vio compensado por una caída del precio del carburante, antes de que estallara la guerra en Irán el 28 de febrero.

La inflación británica está aún por encima del objetivo del Banco de Inglaterra del 2 %.

El economista jefe de la ONS, Grant Fitzner, dijo hoy que, «tras la desaceleración del mes pasado, la inflación anual se mantuvo sin cambios. El principal factor alcista fue el precio de la ropa».

«Esto se vio compensado por la bajada de los precios de la gasolina, cuyos precios se registraron antes del inicio del conflicto en Oriente Medio», indicó Fitzner, quien resaltó que la caída del precio de las bebidas alcohólicas debido a las promociones, también influyó a que la inflación no subiera.

«La escasa variación en los precios de los alimentos, de nuevo en comparación con un ligero aumento en esta misma época del año pasado, ejerció una mayor presión a la baja», agregó.

Tras conocerse el dato de hoy, la ministra británica de Economía, Rachel Reeves, dijo que el Gobierno actúa para «proteger a la población de aumentos de precios injustos, reducir los precios de los alimentos y simplificar los trámites burocráticos para impulsar la seguridad energética a largo plazo, construyendo así una economía más fuerte y segura.»EFE

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