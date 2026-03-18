La inflación de la eurozona repuntó dos décimas en febrero hasta el 1,9 %

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Bruselas, 18 mar (EFE).- La inflación de la eurozona repuntó dos décimas en febrero con respecto a enero, hasta una tasa interanual del 1,9 %, debido principalmente al encarecimiento de los alimentos frescos y los servicios, según los datos publicados este miércoles por Eurostat, que confirman la estimación preliminar.

En concreto, el precio de los alimentos frescos aumentó un 4,6 % (cuatro décimas más que en el mes anterior) y el de los servicios, un 3,4 % (dos décimas más); mientras que el de los alimentos procesados se incrementó un 1,8 % (dos décimas menos) y los bienes industriales no energéticos se encarecieron un 0,7 % (tres décimas más).

La energía fue el único componente que se abarató, con una caída de su precio del 3,1 % que es, sin embargo, inferior al descenso del 4 % registrado un mes antes. La inflación de febrero, no obstante, no recoge aún el impacto de la guerra en Irán, que comenzó el día 28 y ha disparado la cotización del petróleo y el gas.

En el conjunto de la Unión Europea, la inflación del mes de febrero se situó en el 2,1 % tras aumentar una décima desde el mes de enero.

Con una tasa interanual del 2,5 %, España es la economía con mayor inflación de entre las cuatro más grandes del bloque, por delante de la de Alemania (2 %), Italia (1,5 %) y Francia (1,1 %).

La lista está liderada por Rumanía, cuya inflación del 8,3 % supera con creces el encarecimiento registrado en el segundo país de la UE con mayor aumento de los precios, que es Eslovaquia con una tasa del 4 %; y el del tercero, Croacia con un 3,9 %.

Tras ellos se sitúan Lituania (3,3 %), Estonia (3,2 %), Grecia (3,1 %), Eslovenia (2,8 %), España, Polonia e Irlanda (2,5 %), Letonia (2,4 %) y Austria, Países Bajos y Malta (2,3 %).

Comparten el promedio comunitario Portugal y Bulgaria (2,1 %) y se sitúan por debajo del mismo Alemania (2 %), Luxemburgo y Finlandia (1,8 %), Suecia (1,7 %), Hungría (1,6 %), Italia (1,5 %), Bélgica (1,4 %), Francia (1,1 %), Chequia (1 %), Chipre (0,9 %) y Dinamarca (0,5 %). EFE

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