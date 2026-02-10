La inflación en Argentina se situó en 32,4 % interanual en enero

Buenos Aires, 10 feb (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina se situó en enero en el 32,4 % interanual, en lo que marca el segundo mes consecutivo de aceleración, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La tasa de inflación interanual registrada en enero marca un aumento de casi un punto respecto a diciembre, que se ubicó en el 31,5 % y arrojó para 2025 la menor tasa de los últimos ocho años.

En el primer mes de 2026, los precios al consumidor crecieron el 2,9 % en comparación con diciembre, mes en el que la tasa de variación mensual había sido del 2,8 %.

La metodología de medición del IPC debía actualizarse este mes para mejorar «la interpretación y el análisis de los datos» y garantizar «la coherencia clasificatoria internacional» y «la consistencia para las cuentas nacionales», según informó el Indec en octubre, pero el Gobierno decidió no hacerlo.

El pasado 2 de febrero, el ministro de Economía, Luis Caputo, informó que esta actualización -recomendada a su vez por el principal acreedor del país suramericano, el Fondo Monetario Internacional (FMI)- se postergaría «hasta que el proceso de desinflación esté consolidado».

Ese mismo día, el director del Indec desde el gobierno peronista de Alberto Fernández (2019-2023), Marco Lavagna, renunció a su cargo.

Tras la súbita devaluación del peso argentino dispuesta por el Gobierno de Javier Milei apenas inició su mandato, en diciembre de 2023, y el impacto de sus primeras medidas ultraliberales, la inflación se disparó hasta una tasa mensual del 25,5 % en el último mes de 2023 y una variación interanual del 289,4 % en abril de 2024.

A mediados de 2024 los precios iniciaron una tendencia descendente en Argentina, como resultado de un fuerte ajuste fiscal y monetario y un derrumbe del consumo que aplastó la demanda.

Entre mayo y agosto pasado, el índice de inflación se mantuvo en tasas de variación mensual menores al 2 % mensual, pero en septiembre ya se había acelerado al 2,1 % y en octubre al 2,3 %, en parte como consecuencia de la alta volatilidad en la cotización del dólar estadounidense en la plaza cambiaria argentina.

Según el Indec, los precios de los bienes crecieron el mes pasado un 2,8 % en comparación con diciembre, mientras que los servicios subieron el 3,1 %, unos datos que ascienden al 28,1 % y el 42,1 %, respectivamente, en la comparación interanual.

Entre las subidas mensuales registradas en enero destacan las de alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7 %) y restaurantes y hoteles (4,7 %).

EL IPC acumuló en 2025 una subida del 31,5 %, muy por debajo del 117,8 % de 2024. EFE

