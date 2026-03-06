La inflación en Chile no varía en febrero y a 12 meses alcanza su nivel más bajo en 5 años

Santiago de Chile, 6 mar (EFE).- La inflación en Chile no presentó variación mensual en febrero y el indicador a 12 meses se situó en un 2,4 %, la más baja desde agosto de 2020, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Índice de Precios al Consumo (IPC) informado por el organismo sorprendió las proyecciones trazadas por el mercado, que esperaba una leve alza para el segundo mes de 2026.

«Seis de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y siete presentaron incidencias negativas», detalló la entidad.

Entre las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios, destacaron vestuario y calzado (2,3 %) y alimentos y bebidas no alcohólicas (0,2 %).

«De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó vivienda y servicios básicos (-0,4 %)», apuntó el INE.

«¿Por qué es importante tener una inflación así de contenida y lograr este objetivo tan importante para la población? Porque los salarios suben, y los salarios suben más que la inflación, es decir, las familias pueden comprar más; los salarios reales crecen. Llevamos casi tres años de crecimiento de salarios reales», celebró el ministro chileno de Economía, Nicolás Grau.

Según cifras preliminares, el Producto Interno Bruto (PIB) chileno habría crecido un 2,3 % en 2025, un dato que aún debe ser ratificado por el emisor el próximo 18 de marzo.

La inflación, por su parte, cerró en el 3,5 % el año pasado en 2025.

El Banco Central mejoró en diciembre pasado su proyección de crecimiento de la economía chilena para este año hasta el rango del 2 % – 3 %, y estimó que la inflación convergerá a la meta del 3 % durante los primeros meses del año. EFE

