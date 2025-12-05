La inflación en EEUU volvió subir en septiembre, al 2,8% anual

La inflación en Estados Unidos volvió a subir en septiembre respecto al mes anterior, del 2,7% al 2,8% anual, según el índice PCE publicado el viernes con semanas de retraso debido al cierre del gobierno.

El aumento de los precios sigue lejos de la meta del 2% anual de la Reserva Federal (Fed, Banco Central), que en una semana se reúne para decidir si recorta de nuevo las tasas de interés.

La inflación subyacente, que no tiene en cuenta los precios más volátiles, como los de la energía y los alimentos, se redujo del 2,9% anual de agosto al 2,8%, según el Departamento de Comercio.

Los inversores esperaban que la inflación subyacente siguiera evolucionando al mismo ritmo, según el consenso publicado por Trading Economics.

El Departamento de Comercio ha publicado tarde este índice debido a los 43 días que estuvo cerrado parcialmente el gobierno federal, lo que provocó la suspensión de los servicios estadísticos del Gobierno.

Los responsables de la publicación del índice PCE, el preferido por la Fed para tomar sus decisiones de política monetaria, aún no han dado una fecha para dar a conocer la inflación de octubre y de noviembre.

La publicación de otro de los índices de precios, el IPC, de octubre ha sido cancelada y la de noviembre se aplazó hasta el 18 de diciembre, después de la próxima reunión del comité de política monetaria de la Fed, que se celebra el 9 y el 10.

La Fed inició un ciclo de recortes de tasas a mediados de septiembre para animar la economía, ante un mercado laboral que parece tambalearse, a pesar de que la inflación sigue lejos de su meta.

El dato del PCE de septiembre es mejor de lo esperado por los mercados, lo que «refuerza el optimismo respecto a una bajada de los tipos de interés por parte de la Fed» la semana próxima, declaró a la AFP Sam Stovall, de la consultora CFRA.

Donald Trump, quien ha presionado a la Fed para que reduzca las tasas y así dar aire a la economía y los mercados, dijo esta semana haber «frenado la inflación desde enero».

«Queda mucho por hacer, pero la hemos reducido a un nivel muy bueno (…) casi hemos alcanzado el nivel ideal», aseguró.

