La inflación en Italia en 2025 se situó en el 1,5 %

2 minutos

Roma, 16 dic (EFE).- La inflación en Italia en diciembre aumentó un 0,2 % en comparación al mes anterior y se situó en el 1,2 % interanual, mientras que el crecimiento de los precios en todo 2025 fue de un 1,5 %, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística italiano (Istat).

En diciembre, la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos se colocó en el 1,8 %, respecto al 1,7 del mes anterior.

La ligera aceleración de la inflación observada en diciembre se debe principalmente al aumento de los precios de los servicios relacionados con el transporte (del 0,9 % al 2,6 %), los alimentos no elaborados (del 1,1 % al 2,3 %) y los servicios diversos (del 2,0 % al 2,2 %).

Por otra parte, los precios de los bienes no duraderos (del 1,0 % al 0,6 %) y los servicios recreativos, culturales y de cuidado personal (del 3,0 % al 2,7 %) se desaceleraron, mientras que los precios de los productos energéticos regulados disminuyeron drásticamente (del -3,2 % al -5,2 %).

Los precios de los productos alimenticios, del hogar y del cuidado personal mostraron una aceleración de 1,5 % a 1,9 %, al igual que los de los productos de compra frecuente, de 2,0 % a 2,2 %.

Además, el índice de precios al consumidor armonizado (IPCA) aumentó un 0,2 % con respecto a noviembre de 2025 y un 1,2% con respecto a diciembre de 2024 (frente al +1,1% del mes anterior).

En su comentario, el Istat explicó que «la inflación anual promedio se ve afectada por la dinámica de precios de los productos energéticos regulados, 16,2% desde -0,2 % en 2024, los productos energéticos no regulados, -3,8 % desde -11,3%, y los productos alimenticios no procesados ​​(3,4% desde 2,3%). EFE

ccg/sam/cg