La inflación interanual en EE.UU. se mantiene en un 2,7 % en diciembre de 2025

Washington, 13 ene (EFE).- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. se mantuvo en un 2,7 % en diciembre de 2025, al mismo nivel del dato de noviembre y a tono con las predicciones del mercado, según informó este martes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos, también se mantuvo estable en un 2,6 % respecto al mes anterior, pero ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas, que pronosticaban un índice más elevado debido a los efectos aún palpables de la política arancelaria del presidente Donald Trump.

En términos mensuales, el IPC subió un 0,3 % en el último mes del año pasado después del incremento de 0,2 % en noviembre.

La inflación subyacente registró un aumento intermensual del 0,2 %, el mismo del periodo anterior, reveló el reporte del BLS.

El índice de la vivienda, que aumentó un 0,4 % en diciembre, fue el principal impulsor del crecimiento mensual de la inflación en Estados Unidos.

El precio de los alimentos creció un 0,7 %, al mismo nivel del índice de alimentos para el consumo en el hogar y el índice de alimentos consumidos fuera del hogar.

Por su parte, el índice de energía aumentó un 0,3%, después del repunte del 1,1 % anterior, a pesar de la caída del 0,5 % en los precios de la gasolina, que crecieron un 3 % en noviembre.

En términos interanuales, el índice de alimentos subió un 3,1 % y la energía un 2,3 %.

Las tarifas aéreas, la atención médica, la ropa, el cuidado personal, el ocio y la educación estuvieron entre los índices que aumentaron en diciembre.

Entre los que disminuyeron se incluyen los sectores de comunicaciones, automóviles y camiones usados y muebles y artículos para el hogar.

Durante el histórico cierre federal de 43 días registrado entre octubre y noviembre pasados en EE.UU., la inflación fue la excepción en el apagón de índices económicos oficiales, debido a su importancia para el cálculo del ajuste de la vida y los consiguientes aumentos de los beneficios de la Seguridad Social.

Durante ese periodo se dejaron de publicar datos claves de desempleo y las estimaciones del Producto Interior Bruto (PIB), lo que ha restado claridad al análisis del incierto panorama económico actual y ha complicado el trabajo de la Reserva Federal (Fed), que sigue muy de cerca estas cifras en sus decisiones de política monetaria.

El apagón de indicadores económicos podría repetirse en febrero próximo si legisladores republicanos y demócratas no aprueban un nuevo presupuesto y logran evitar un nuevo cierre gubernamental antes de la fecha límite del 30 de enero próximo. EFE

