La inflación interanual en Honduras cierra 2025 en el 4,98 % , dentro de la meta oficial

2 minutos

Tegucigalpa, 2 ene (EFE).- La inflación interanual de Honduras cerró diciembre en el 4,98 %, impulsada por el encarecimiento de alimentos y bebidas durante la temporada navideña, aunque logró mantenerse dentro del rango de tolerancia oficial, informó este viernes el Banco Central hondureño (BCH).

El emisor del Estado destacó que la inflación interanual «redujo su ritmo de crecimiento» en diciembre, al ubicarse 0,11 puntos porcentuales por debajo del 5,09 % reportado en noviembre, manteniéndose dentro del rango de tolerancia de la institución, fijado en el 4 % ± 1 punto porcentual.

En términos mensuales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se situó un 0,35 % en diciembre, influido por el alza en los precios de alimentos y refrescos asociada a las festividades navideñas, efecto que fue parcialmente compensado por la reducción de costes en el rubro de transporte.

Por sectores, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas fue el que más presionó el bolsillo de los hondureños, aportando el 60 % del resultado mensual, le siguieron el alojamiento, servicios básicos (agua y luz) y el sector de prendas de vestir, detalló.

Por su parte, la inflación subyacente, que mide la subida de los precios de los productos menos volátiles, alcanzó una tasa interanual del 5,43 %, situándose temporalmente por encima de la meta establecida por la autoridad monetaria.

Esta variación es atribuible al incremento en los precios de varios servicios, como educación, salud, transporte, alimentos fuera del hogar y alquiler de viviendas, así como al encarecimiento de bienes, incluidos muebles, electrodomésticos, ropa, vehículos y repuestos para su mantenimiento, entre otros, añadió.

También incidió el aumento en los precios de ciertos alimentos, como carnes, lácteos y algunos productos procesados.

Según proyecciones del BCH en el Programa Monetario 2025-2026, la inflación este año se mantendrá dentro del rango de tolerancia (4 % ± 1 punto porcentual), considerando el impacto de las políticas monetarias aplicadas desde mediados del año pasado, la reducción en las expectativas de inflación y la continuidad del programa de subsidios estatal a la energía eléctrica y los combustibles. EFE

ac/gf/enb