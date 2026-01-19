La iniciativa DeLiMadrid plantea una integración cultural y culinaria entre Lima y Madrid

Lima, 19 ene (EFE).- Lima y Madrid, las capitales de Perú y España, respectivamente, estarán conectadas este año por ‘DeLiMadrid’, una iniciativa conjunta entre las administraciones municipales de ambas ciudades que busca la integración cultural y gastronómica, con el intercambio de tradiciones, productos y saberes culinarios.

La estrategia fue presentada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, durante el acto conmemorativo celebrado el domingo por los 491 años de la fundación de la capital peruana a cargo del conquistador español Francisco Pizarro, según informó la Municipalidad de Lima en un comunicado.

Durante su discurso en el Teatro Municipal de Lima, Reggiardo destacó que “DeLiMadrid es una estrategia que une a dos grandes capitales iberoamericanas». «Busca mostrar al mundo el diálogo entre nuestras cocinas, nuestras tradiciones, nuestros productos y nuestros saberes culinarios», apuntó.

Así, la Semana DeLiMadrid presentará degustaciones, activaciones, talleres y catas de productos peruanos en Madrid del 26 al 28 de enero, en coincidencia con la celebración del congreso gastronómico internacional Madrid Fusión, y en Lima ocurrirá lo propio con productos españoles del 24 de abril al 3 de mayo del presente año.

Reggiardo señaló que esta iniciativa nace con una clara proyección internacional, «como una plataforma de intercambio, promoción y cooperación que fortalecerá la presencia internacional de Lima como capital gastronómica, y que permitirá construir oportunidades para chefs, productores, emprendedores y gestores culturales de ambas ciudades».

El alcalde limeño explicó que este intercambio gastronómico tendrá impacto económico, social y educativo, y será un verdadero “ida y vuelta” entre ambas ciudades. EFE

