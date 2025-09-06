La inseguridad alimentaria se reduce en Guatemala, donde afecta a 2,6 millones de personas

1 minuto

Ciudad de Guatemala, 6 sep (EFE). Cerca de 2,6 millones de guatemaltecos o el 14 % de población se encuentran en emergencia o en crisis de inseguridad alimentaria, lo que evidencia una reducción del 4,7 % en un año, según informó este sábado la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) de la Presidencia de Guatemala.

Al menos 2,4 millones de personas estarían en Fase 3 o de crisis alimentaria y otras 185.000 en Fase 4 o de emergencia alimentaria, indicó la Senan, que hizo un análisis de la situación del hambre en el país entre septiembre de 2025 y enero de 2026.

Esta cifra global de cerca de 2,6 millones de personas representa el 14 % de la población y supone una reducción del 4,7 % respecto al mismo período de 2024-2025, cuando había 2,7 millones de personas en emergencia o en crisis de inseguridad alimentaria, de acuerdo con la fuente oficial.

Aunque se observan menos personas en inseguridad alimentaria, el informe señala que de mayo a agosto pasados había 400.000 personas más en crisis (Fase 3) en comparación con 2024, especialmente en departamentos con condiciones de extrema pobreza y limitado acceso a servicios.

Las condiciones de inseguridad alimentaria han sido ocasionadas, en parte, por el fenómeno de El Niño, que afectó a 106 municipios y dañó más de 50.000 hectáreas de cultivos. Esto impactó las reservas alimentarias de 105.000 familias, principalmente de las regiones de Alta Verapaz, Izabal y Jalapa. EFE

