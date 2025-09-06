The Swiss voice in the world since 1935

La inseguridad alimentaria se reduce en Guatemala, donde afecta a 2,6 millones de personas

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ciudad de Guatemala, 6 sep (EFE). Cerca de 2,6 millones de guatemaltecos o el 14 % de población se encuentran en emergencia o en crisis de inseguridad alimentaria, lo que evidencia una reducción del 4,7 % en un año, según informó este sábado la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) de la Presidencia de Guatemala.

Al menos 2,4 millones de personas estarían en Fase 3 o de crisis alimentaria y otras 185.000 en Fase 4 o de emergencia alimentaria, indicó la Senan, que hizo un análisis de la situación del hambre en el país entre septiembre de 2025 y enero de 2026.

Esta cifra global de cerca de 2,6 millones de personas representa el 14 % de la población y supone una reducción del 4,7 % respecto al mismo período de 2024-2025, cuando había 2,7 millones de personas en emergencia o en crisis de inseguridad alimentaria, de acuerdo con la fuente oficial.

Aunque se observan menos personas en inseguridad alimentaria, el informe señala que de mayo a agosto pasados había 400.000 personas más en crisis (Fase 3) en comparación con 2024, especialmente en departamentos con condiciones de extrema pobreza y limitado acceso a servicios.

Las condiciones de inseguridad alimentaria han sido ocasionadas, en parte, por el fenómeno de El Niño, que afectó a 106 municipios y dañó más de 50.000 hectáreas de cultivos. Esto impactó las reservas alimentarias de 105.000 familias, principalmente de las regiones de Alta Verapaz, Izabal y Jalapa. EFE

ao/gf/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR