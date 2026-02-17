La inteligencia sueca alerta sobre el creciente apetito por el riesgo de Rusia

Rusia intensificó sus actividades de amenaza híbrida y parece dispuesta a asumir mayores riesgos alrededor de Suecia, declaró el martes a la AFP el jefe de la inteligencia militar sueca.

«Hemos constatado que, en ciertos casos, Rusia ha intensificado sus acciones y aumentado su presencia, tal vez con una mayor disposición a asumir riesgos en nuestra zona», dijo Thomas Nilsson, jefe del Servicio de Inteligencia y Seguridad Militar de Suecia (MUST).

La agencia presentó el martes su informe anual de amenazas, y Nilsson añadió que «lamentablemente» cree que esta evolución continuará.

Rusia probablemente seguirá intensificando sus actividades, tanto si logra alcanzar sus objetivos en Ucrania, como si no.

El jefe de la inteligencia militar sueca opinó que podría ser temerario un alto el fuego precipitado en Ucrania.

«Si la guerra de Ucrania termina de acuerdo con las condiciones rusas, y si un alto el fuego se viera seguido de un alivio de sanciones contra Rusia, la velocidad de ese refuerzo (militar) aumentaría. Al mismo tiempo, los recursos rusos existentes podrían ser movilizados, lo que tendría un impacto en la seguridad de nuestro vecindario inmediato», destacó Thomas Nilsson.

El jefe de la inteligencia militar sueca indicó que la situación de seguridad sigue deteriorándose, como la agencia ya lo señaló en años anteriores, especialmente tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

En su informe anual, el MUST señaló que Rusia constituye la principal «amenaza militar para Suecia y la OTAN».

«Junto con los recursos para la guerra en Ucrania, Rusia está reforzando sus medios en la región del mar Báltico, ya que es una región estratégicamente muy importante para Rusia, tanto económica como militarmente», escribió el MUST en el informe.

