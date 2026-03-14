La isla de Jarg, el estratégico centro neurálgico de la industria petrolera iraní

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Jaime León

Teherán, 14 mar (EFE).- Estados Unidos atacó esta madrugada la isla iraní de Jarg, que a pesar de su reducido tamaño de 20 kilómetros es el centro neurálgico de la industria petrolera de la República Islámica ya que desde allí se exporta el 90 % del crudo iraní, la gran mayoría con destino a China.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció los ataques contra el estratégico enclave, que califico como los “más poderosos” de la historia de Oriente Medio, “aniquilando” por completo todos los objetivos militares en la isla.

El mandatario matizó que no se ha atacado la infraestructura petrolera “por razones de decencia”, en unos bombardeos que son una represalia por el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Teherán.

A su vez, el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió hace unos días que “el golfo Pérsico se teñirá con la sangre de los invasores” si alguna de sus islas era invadida, tras las especulaciones sobre esa posibilidad, en concreto en Jarg, en medios estadounidenses.

El Gobierno de la República Islámica no ha confirmado los ataques, pero medios como la agencia Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria, han informado de ello.

“Durante estos ataques, se escuchó el sonido de más de 15 explosiones en la isla”, indicó el medio iraní, que añadió que se observaban columnas de humo sobre la isla.

Según este medio semioficial, los objetivos del ataque fueron las defensas aéreas, una base naval, la torre de control del aeropuerto y un hangar para helicópteros.

“Ninguna de las instalaciones petroleras fue dañado en los ataques”, aseguró Fars.

La joya de la corona de Irán

Trump calificó la isla como “la joya de la corona de Irán” y por una vez no se trata de una exageración.

En esta isla de apenas 20 kilómetros se encuentra la principal terminal petrolera del país por la que pasa el 90 % del crudo iraní, la gran mayoría con destino a China dado que el país persa está sujeto a sanciones internacionales que bloquean la venta de su petróleo.

Conectada a la costa con varios oleoductos, la isla se encuentra emplazada sobre un yacimiento petrolífero cuatro veces más grande que su propio terreno a 25 kilómetros de la costa sur iraní, dentro de la provincia de Bushehr y a unos 483 al noroeste del estrecho de Ormuz, donde se encuentran algunos de los mayores campos petrolíferos del mundo.

Como recuerda el experto en el sector petrolero Gregory Brew en X las primeras infraestructuras en la isla fueron construidas por la compañía británica Shell en los años 60, cuando Teherán y Occidente mantenían buenas relaciones.

En Jarg se localiza una terminal petrolera con dos muelles principales y capacidad para cargar hasta siete millones de barriles por día, el equivalente a diez buques superpetroleros, aunque a su máximo rendimiento podría alcanzar entre 8 y 10 millones de barriles.

El muelle ‘T’, el mayor de Irán, consta de seis dársenas, cada una de las cuales tiene cinco maquinas de medición con una capacidad de 13.500 barriles de petróleo por hora.

El otro muelle principal, llamado ‘C island’, con tres dársenas y hasta 30 metros de profundidad, es capaz de acoger buques de hasta 300.000 toneladas métricas (el equivalente a 2 millones de barriles de crudo).

La guerra Irán-Irak

Durante la guerra que mantuvieron Irán e Irak entre 1980 y 1988, la aviación iraquí atacó en decenas de ocasiones la terminal de Jarg y en febrero y marzo de 1988 estos ataques afectaron muy gravemente a los muelles de carga.

Entonces, la República movió la exportación de su crudo a otros terminales petroleros del país para mantener en funcionamiento el que es uno de sus principales sectores económicos. EFE

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