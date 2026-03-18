La italiana Leonardo culmina la compra de la división de defensa de Iveco

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Roma, 18 mar (EFE).- La compañía italiana Leonardo ha culminado este miércoles la compra de la división de defensa de Iveco por un valor de 1.700 millones de euros (1.950 millones de dólares), presentándose así como un actor de referencia a nivel europeo.

«La adquisición nos hace aún más competitivos en un segmento de mercado caracterizado por importantes perspectivas de crecimiento futuro», celebró en un comunicado el consejero delegado de Leonardo, Roberto Cingolani.

Con esta operación anunciada el pasado 30 de julio, Leonardo, compañía del sector de la defensa controlada por el Estado italiano, se hará con las empresas IDV y ASTRA.

En la víspera, el grupo camionero Iveco había ya considerado «satisfactorias» todas las condiciones preliminares para vender su división defensiva.

Esta venta permitirá integrar los sistemas electrónicos de combate de Leonardo, que incluyen sensores electrónicos de combate y torretas de nueva generación, con los vehículos de Iveco Defence, que incluye vehículos blindados ligeros y medianos, plataformas blindadas pesadas y vehículos logísticos y tácticos.

Por otro lado, Iveco anunció entonces la venta del resto del grupo a la empresa india Tata Motors mediante una oferta pública voluntaria en efectivo por 3.800 millones de euros (unos 4.380 millones de dólares), excluyendo el negocio de defensa.

La venta de la división de defensa de Iveco a Leonardo constituye una de las condiciones para vender el grupo camionero a Tata. EFE

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