La izquierda europea marcha en apoyo de los trabajadores de Stellantis en Turín

Roma, 21 mar (EFE).- La izquierda europea se manifiesta este viernes junto a la italiana frente a las puertas de la fábrica del grupo automovilístico Stellantis en Turín (norte de Italia,) cuyos trabajadores reclaman planes e inversiones para mantener la producción, evitar los despidos y asegurar el futuro de la mítica planta de Mirafiori, fundada en 1939.

«Ayuda inmediata a los trabajadores» y «Más trabajo y menos armas», son algunas de las pancartas exhibidas en la marcha «Salvemos Mirafiori, salvemos el trabajo», organizada por el Movimiento 5 Estrellas (M5S) italiano y que ha contado con portavoces y eurodiputados de Sumar (España), La Francia Insumisa (Francia) y PTB (Bélgica).

También estuvieron presentes en la antigua fábrica del grupo Fiat, actualmente integrado en Stellantis, miembros de las italianas Alianza Verdes Izquierda (AVS) y Refundación Comunista, además de trabajadores y delegados de Mirafiori, representantes de los sindicatos Fiom, CGIL, CISL, UIL, Uilm y FIM, además de otros colectivos.

«Estamos aquí porque estamos con los trabajadores de Mirafiori, que en este momento están sufriendo mucho en Italia, pero también en Europa debido a la crisis del automóvil», dijo el líder del M5S, Giuseppe Conte, que criticó al Gobierno de Giorgia Meloni por «asistir al colapso de la producción industrial, en niveles de Covid, sin ninguna idea, sin ninguna medida».

El ex primer ministro italiano aseguró que había escrito a la presidenta de a Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, «para pedirle al menos 100.000 millones para el fondo Sure, un fondo que hay que activar para la industria del automóvil, para garantizar todos los puestos de trabajo. Ya no podemos permitirnos inversiones sin garantía de empleo y de reconversión de los sectores que evidentemente necesitan innovación tecnológica».

Tras la protesta se celebrará el foro «Empleo y movilidad sostenible: el futuro del sector europeo del automóvil», en el que, junto a Conte, participarán la vicepresidenta y ministra española de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y los eurodiputados Estrella Galán (Sumar), Marc Botenga (PTB) y Marina Mesure (La Francia Insumisa), junto a Gaetano Pedula, Dario Tamburrano y Pasquale Tridico (M5S)

La jornada de movilización en apoyo a los trabajadores de Stellantis se celebra dos días después de la comparecencia del presidente de la empresa, John Elkann, advirtiese en el Parlamento italiano que 2025 será un año difícil para el sector de la automoción en Italia, aunque reafirmó que la multinacional prevé un aumento de producción a partir de 2026.

«2025 será otro año difícil: el mercado italiano durante los dos primeros meses se ha contraído un 7% en relación al mismo período del año anterior», dijo Elkann, que recalcó el «rol central» de Italia para el futuro de la empresa, aunque en los últimos tiempos ha adoptado ceses temporales de producción en varias plantas, ante la preocupación de los trabajadores y sindicatos. EFE

