La Junta de Paz de Trump divulga casi una treintena de miembros fundadores

2 minutos

Nueva York, 27 ene (EFE).- La Junta de Paz creada por iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, para resolver conflictos mundiales, comenzando por el de Gaza, divulgó este martes los nombres de 26 países miembros fundadores en su cuenta oficial de X.

La Junta de Paz publicó en X una serie de mensajes lo largo de varias horas en los que daba la «bienvenida» a cada país a esta «creciente organización internacional», con una imagen simple en la que constaba el nombre y la bandera del estado junto a la estadounidense.

Esta semana, la Casa Blanca indicó que al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte del organismo, que busca supervisar la aplicación del plan de 20 puntos de Trump con el objetivo declarado de poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.

Muchos de los miembros fundadores revelados hoy son aliados de Trump y habían expresado ya su apoyo, mientras que las grandes potencias y casi todos países europeos se han mostrado reticentes a unirse al considerar que la Junta debilita a la ONU.

El mayor número de países corresponde a la región de Oriente Medio y Asia occidental: Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Jordania, Kuwait, Catar, Arabia Saudí, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán.

En segundo lugar, figuran los de Asia central y el sudeste asiático: Kazajistán, Uzbekistán y Mongolia, y Camboya, Indonesia y Vietnam; seguidos por cinco europeos: Albania, Bielorrusia, Bulgaria, Hungría y Kosovo.

De Latinoamérica se han sumado Argentina, El Salvador y Paraguay, y del norte de África, Egipto y Marruecos. EFE

