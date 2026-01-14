La justicia chilena absuelve al policía que dejó ciego a un manifestante en las protestas de 2019

La justicia chilena absolvió el martes al policía de las fuerzas especiales que disparó y dejó ciego a Gustavo Gatica, una de las víctimas más emblemáticas de las masivas protestas sociales de 2019 en Chile.

Gatica, de entonces 21 años, fue herido por perdigones en ambos ojos en medio de una manifestación en los alrededores de la plaza Italia de Santiago la tarde del 8 de noviembre de 2019.

La policía chilena fue fuertemente cuestionada por organizaciones de derechos humanos por el uso de gas lacrimógeno y balines de goma para repeler las manifestaciones en reclamo de mayor justicia social, que se extendieron desde octubre de 2019 hasta marzo de 2020.

Las protestas se saldaron con 30 fallecidos y miles de heridos y detenidos. Más de 400 personas recibieron el impacto de proyectiles en la cara y quedaron con lesiones oculares, de acuerdo con reportes oficiales.

Este martes, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago entregó un extenso veredicto sobre el caso de Claudio Crespo, un exteniente coronel de Carabineros acusado de apremios ilegítimos con resultado de heridas graves.

Después de casi tres horas de lectura del fallo, la jueza Cristina Cabello declaró la absolución de Crespo.

«La conducta del acusado, que derivó en las lesiones sufridas por el ofendido, (…) constituye el ejercicio legítimo del derecho de defensa ante una agresión ilegítima potencialmente letal», aseguró la magistrada.

El tribunal acreditó, sin embargo, que fue el exteniente Crespo quien disparó a Gatica.

Gatica, presente en la audiencia, lamentó la decisión del tribunal y anunció que apelará la sentencia.

Sin embargo, aseguró que le tranquiliza que en el juicio se haya acreditado que fue Claudio Crespo el autor de los disparos que lo dejaron ciego.

«No quería morirme sin saber quién fue la persona que me disparó», dijo a periodistas Gatica, quien en diciembre fue elegido diputado del Congreso chileno.

Por su parte, Crespo celebró el veredicto.

«No puede ser que en este país la fiscalía haya perseguido a los carabineros (policías)», señaló en las afueras del tribunal. «Lo único que hicimos en el estallido fue defender a los vecinos, a las víctimas y tratar de poner orden».

