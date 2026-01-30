La justicia de EEUU descarta la pena de muerte contra el acusado de matar a un alto ejecutivo de seguros médicos

Una jueza federal bloqueó el viernes la posibilidad de que los fiscales soliciten la pena de muerte contra Luigi Mangione, acusado de matar a tiros al director ejecutivo de una compañía de seguros de salud en 2024, en Nueva York.

La víctima, Brian Thompson, director de UnitedHealthcare, fue tiroteado en una calle de Manhattan el 4 de diciembre de ese año, cuando salía de su hotel.

La jueza Margaret Garnett desestimó dos cargos federales, asesinato y porte de un arma con silenciador, que podrían significarle a Mangione la pena de muerte.

Esta opción «apunta solo a descartar la pena de muerte como un castigo que pueda considerar el jurado», justificó la magistrada en su decisión.

El sospechoso, de 27 años de edad, todavía enfrenta cargos en su caso federal por acoso, y a nivel estatal por asesinato, que puede darle cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La selección de los jurados en su proceso federal inicia el 8 de septiembre y los alegatos el 13 de octubre.

Aún no se ha fijado la fecha del juicio contra Mangione a nivel estatal.

En los dos casos, el hombre se ha declarado no culpable de las acusaciones en su contra.

Se le acusa de haber disparado a sangre fría contra Thompson, de 50 años, tras lo cual huyó. Fue capturado cinco días después en un restaurante de comida rápida en el estado de Pensilvania, a unos 370 km del lugar del crimen.

Mangione, hijo de una familia acomodada de Baltimore, Maryland, se convirtió para algunos en símbolo de la ira de los estadounidenses contra empresas aseguradoras de salud, acusadas de privilegiar sus beneficios en detrimento de sus servicios.

