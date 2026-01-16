La justicia de EEUU reactiva la energía eólica marina pese a la oposición de Trump

La industria eólica marina de Estados Unidos recibió este jueves un segundo fallo favorable en tres días, luego de que la justicia autorizara la reanudación de un proyecto frente a las costas de Nueva York a pesar de la oposición del gobierno de Donald Trump.

Un juez federal de Washington dio luz verde a la reanudación de la construcción del Empire Wind, del grupo noruego Equinor, que creará el primer parque eólico en suministrar electricidad directamente a la ciudad de Nueva York.

A fines de 2027, cuando esté plenamente operativo, el proyecto podría suministrar electricidad a 500.000 hogares.

Equinor invirtió más de 4.000 millones de dólares en este proyecto, que comenzó hace casi diez años y está completado al 60%, según la compañía.

La decisión del juez Carl Nichols fue preliminar, lo que significa que el caso se examinará en profundidad más adelante.

Sin embargo, supone un nuevo revés para el gobierno, que en diciembre suspendió los cinco grandes proyectos de parques eólicos marinos en marcha.

Otro juez federal de Washington ya había autorizado el lunes la continuación de Revolution Wind, que se espera que abastezca de energía a más de 350.000 hogares en Rhode Island y Connecticut.

El gobierno justificó la suspensión de los parques eólicos en «riesgos para la seguridad nacional», aunque no dio detalles.

Un informe de 2019 del Departamento de Energía indica que las turbinas pueden generar interferencias para los radares, en particular los utilizados con fines militares.

Equinor argumentó que la orden de suspensión era «un capricho», «arbitraria» e «ilegal».

El juez accedió a la solicitud de la empresa noruega «debido a la falta de notificación previa» por parte de las autoridades y al riesgo de «daño irreparable» que una suspensión prolongada supondría para el proyecto, señaló Oceanic Network, una organización que apoya al sector de la energía marina.

Antes de regresar a la Casa Blanca, hace un año, Trump manifestó su hostilidad hacia la energía eólica, a la que calificó de «desastre económico y ambiental».

Sin embargo, varios estudios han demostrado que la energía eólica cuesta, en promedio, menos que otras fuentes, en particular el carbón, sin contar los subsidios gubernamentales.

