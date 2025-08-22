La Justicia de Tailandia absuelve al ex primer ministro Thaksin de lesa majestad

(Actualiza con declaraciones del abogado y contexto)

Bangkok, 22 ago (EFE).- Un tribunal penal de Bangkok absolvió este viernes al influyente ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra de una acusación de lesa majestad, declaró el propio acusado a los medios.

«Se desestiman los cargos», declaró el exdirigente, de 75 años y quien mantuvo en todo momento su inocencia, a su salida del Tribunal Penal de Ratchadaphisek, en el norte de la capital tailandesa.

Thaksin fue procesado por supuestamente acusar a personas próximas al rey de orquestar el golpe de Estado de 2014 que derribó el Gobierno de su hermana, Yingluck.

«Las razones de la desestimación son diversas, pero, en esencia, la Fiscalía no cumplió con la carga de la prueba requerida para un caso de este tipo», aseguró el abogado del político, Winyat Chatmontree, que prevé solicitar a la Justicia que levante la prohibición de viaje al exterior impuesta al ex primer ministro y que le sea devuelto su pasaporte.

Thaksin llegó poco antes de las 10:00 hora local (3:00 GMT) al tribunal, donde se congregaron decenas de seguidores del exmandatario para la vista, que duró menos de una hora y se celebró a puerta cerrada.

El caso contra Thaksin, visto como el poder en la sombra del Gobierno de su hija, la primera ministra suspendida Paetongtarn Shinawatra, parte de una entrevista que él concedió en 2015 al medio surcoreano Chosun Ilbo.

El exlíder fue procesado por supuestamente haber acusado al Consejo Privado de la Casa Real -órgano que asesora al rey- de organizar la sublevación militar que derrocó en 2014 al Ejecutivo de Yingluck Shinawatra (2011-2014), hermana menor de Thaksin y tía de Paetongtarn.

El artículo 112 del Código Penal de Tailandia, también conocido como ley de lesa majestad, no incluye en principio al Consejo Privado de la Casa Real, sino que castiga a quien «difame, insulte o amenace al rey, la reina, el heredero o el regente» con penas de hasta 15 años de cárcel.

Sin embargo, los tribunales del país asiático han realizado a menudo una interpretación amplia de la ley, criticada por la ONU.

El clan en el banquillo

La Justicia tailandesa se encuentra sumida en la revisión de más de un caso de este clan político.

Un tribunal analiza las decisiones médicas que llevaron a Thaksin a cumplir su condena de cárcel en el hospital, y, en el peor de los casos para el político, la decisión que se espera en septiembre podría enviarlo a un centro penitenciario.

Además, Tribunal Constitucional decidirá el próximo viernes el destino político de la hija de Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, que se encuentra suspendida de sus funciones de primera ministra por la filtración de un audio en el que supuestamente cuestionaba al Ejército en medio de un conflicto fronterizo con Camboya.

Thaksin gobernó Tailandia entre 2001 y 2006, cuando fue defenestrado en un golpe. Estuvo 15 años exiliado, huyendo de la Justicia, hasta que en agosto de 2023 regresó al país, el mismo día que el partido dominado por los Shinawatra, el Pheu Thai, asumía de nuevo el Gobierno.

A su regreso a Tailandia fue detenido para cumplir varias condenas por corrupción que tenía pendientes, pero el político no llegó a dormir ni una noche en prisión al alegar problemas de salud, por lo que fue trasladado a un hospital, donde cumplió 6 meses bajo custodia policial antes de acceder a un régimen de arresto domiciliario, que terminó de cumplir en agosto de 2024. EFE

