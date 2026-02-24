La Justicia declara «inexistente» la huelga en la principal casa de empeño de México

Ciudad de México, 24 feb (EFE).- Una autoridad judicial declaró «inexistente» la huelga iniciada en octubre pasado en el Nacional Monte de Piedad, tras conceder un amparo a favor de la institución, según informó este martes la mayor casa de empeño de México y la institución financiera más antigua de América.

En un comunicado, Nacional Monte de Piedad detalló que el 20 de febrero pasado la autoridad judicial -sin especificar cuál- le otorgó un amparo.

«La sentencia declara inexistente la huelga estallada el pasado 1 de octubre de 2025 por el Sindicato Titular del Contrato Colectivo de Trabajo», apuntó.

La institución señaló que, aunque el conflicto aún no está resuelto, su objetivo es mantener la confianza de sus clientes, mitigar el impacto que la huelga ha tenido en sus trabajadores y retomar el diálogo con la representación sindical para alcanzar una solución definitiva que garantice estabilidad laboral.

La casa de empeño añadió que la reapertura de sus sucursales está próxima y expresó su confianza en lograr un acuerdo en beneficio de los empleados, los usuarios y la propia institución.

La huelga fue promovida por el sindicato tras acusar a la empresa de incumplir el convenio firmado en marzo de 2024 y de intentar modificar condiciones laborales, lo que derivó en el cierre de cerca de 300 sucursales y afectó a unos 2.300 trabajadores en todo el país.

El conflicto se centró en la interpretación de ese acuerdo -alcanzado tras cuatro años de disputa y avalado por más del 80 % de los empleados-, que contemplaba un aumento salarial del 18 %, la reinstalación de trabajadores despedidos injustificadamente y el pago total de salarios caídos para despedidos y huelguistas, entre otros beneficios laborales.

En aquel momento, el sindicato denunció violaciones al contrato colectivo y condiciones de trabajo desfavorables, mientras que la empresa sostuvo que la dirigencia sindical había retrasado compromisos previamente acatados. EFE

