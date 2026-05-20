La Justicia filipina allana el camino para el arresto del senador requerido por La Haya

3 minutos

Bangkok, 20 may (EFE).- El Tribunal Supremo de Filipinas rechazó este miércoles el recurso interpuesto por el senador Ronald Dela Rosa para impedir su arresto y traslado a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, lo que allana el camino para su posible detención por su supuesto rol en la guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte.

Los magistrados se pronunciaron a favor de «denegar la solicitud» solicitada por Dela Rosa, quien para evitar su detención se refugió la semana pasada en el Senado, lugar que abandonó en la madrugada del jueves tras registrarse disparos en el interior del edificio, en un supuesto operativo fracasado para arrestarlo.

Se trata de la primera parte de la resolución del Tribunal Supremo, que aún debe publicar el fallo completo el próximo lunes.

La decisión judicial allana el camino para el posible arresto del senador, quien mantiene su inocencia y rechaza la jurisdicción de los tribunales internacionales en el país asiático.

La CPI considera a Dela Rosa, jefe de la Policía Nacional entre 2016 y 2018, presunto «coautor indirecto» de los crímenes cometidos durante la campaña antinarcóticos del expresidente Rodrigo Duterte (2016-2022), en la que fueron asesinadas unas 6.000 personas, cifra que oenegés elevan hasta 30.000.

La Justicia internacional afirma que Dela Rosa contribuyó de forma esencial con declaraciones públicas que «autorizaban, toleraban y promovían» los asesinatos, y que alentó a agentes a justificar muertes mediante «escenarios ficticios de defensa propia».

Este caso ha agravado la tensión política en Filipinas, en medio de un fuerte enfrentamiento entre el presidente, Ferdinand Marcos, y la vicepresidenta, Sara Duterte -hija del expresidente-, quien afronta un juicio político en el Senado.

La semana pasada, Dela Rosa apareció en el Senado tras meses sin acudir a la Cámara y pasó allí tres días y dos noches, antes de volver a desaparecer en la madrugada del jueves tras una noche de caos y tiroteos, antes de su solicitud ante el Supremo.

El viernes, el Departamento de Justicia el país apuntó que solo actuaría en relación con la orden de arresto contra Dela Rosa una vez que el Tribunal Supremo hubiera resuelto todos los asuntos legales.

En marzo de 2025, las autoridades filipinas arrestaron a Rodrigo Duterte a su llegada al aeropuerto de Manila obedeciendo una orden de La Haya, donde actualmente se encuentra en prisión provisional antes de ser juzgado por crímenes de lesa humanidad durante la guerra contra las drogas que él impulsó.

Aunque Filipinas se retiró en 2019 del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, la corte mantiene jurisdicción sobre los hechos ocurridos mientras el país era miembro. EFE

nc/pav/llb