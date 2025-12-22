La Justicia francesa suspende la prohibición de venta de bolsas de nicotina para 2026

París, 22 dic (EFE).- El Consejo de Estado, la más alta instancia de la Justicia administrativa en Francia, suspendió la aplicación de un decreto aprobado en septiembre pasado que iba a prohibir, a partir de abril de 2026, la venta de bolsas de nicotina, particularmente populares entre un público joven.

El Consejo de Estado, que intervino por un recurso de un grupo francés que fabrica productos a base de nicotina, justificó este lunes la suspensión por no haber dado el suficiente tiempo a las empresas del ramo de la nicotina a trasladar su producción fuera de Francia.

El decreto que había aprobado el Ejecutivo francés en septiembre de 2025 prohibía «productos de uso oral que contienen nicotina», pero, según el Consejo de Estado, también impedía «la fabricación, producción y exportación» a partir del 1 de abril de 2026.

Los jueces consideraron también que la prohibición de comercialización de derivados de nicotina ya está prohibida por otros texto en vigor, excepto para usos farmacéuticos.

La más alta jurisdicción administrativa francesa volverá a pronunciarse, esta vez sobre el fondo del decreto, de aquí a junio de 2026.

La prohibición suspendida cubría una amplia gama de presentaciones de la nicotina en forma de bolsas de porciones, bolsitas con poros, pasta, líquidos, chicles o pastillas, entre otras.

Estos productos, que por lo general se componen de unas fibras de polímeros impregnadas de nicotina y de aromas, se consumen poniéndolos entre los labios y las encías.

Las asociaciones antitabaco se habían felicitado en septiembre de una medida que habían considerado «crucial para proteger a los jóvenes y contrarrestar las estrategias perniciosas de un sector que prospera en el mercado de la adicción en detrimento de la salud pública».

Según asociaciones como la Alianza contra el Tabaco (ACT), ante la caída de las ventas de cigarrillos en los países desarrollados, las empresas tabaqueras se orientan a productos alternativos, entre los que también están los cigarrillos electrónicos, y que para grupos como Philip Morris International representan «cerca del 40 % de su facturación». EFE

