La Justicia kosovar anula la disolución del Parlamento y deja en el aire nuevas elecciones

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Skopie, 25 mar (EFE).- El Tribunal Constitucional de Kosovo ha anulado este miércoles la disolución del Parlamento anunciada el pasado día 6 por la presidenta del país, Vjosa Osmani, y ha dado a los diputados 34 días para que nombren a un nuevo jefe del Estado que evite la convocatoria de las terceras elecciones en menos de un año.

El alto Tribunal considera que la decisión de Osmani, cuyo mandato expira el 4 de abril, no tenía fundamento legal y que había que resolver un recurso presentado por el Gobierno del ultranacionalista Albin Kurti.

La jefa del Estado disolvió el Parlamento, abriendo así la puerta a nuevas elecciones, ya que los legisladores no fueron capaces de elegir en el plazo legal a su sustituto.

La Constitución establece que si el mandato del jefe del Estado termina antes de que se haya decidido su sucesor, es el presidente del Parlamento quien asume esa función de forma interina.

El Constitucional ha dado ahora 34 días de plazo para que el Parlamento se ponga de acuerdo en quien será el nuevo jefe de Estado de la exprovincia serbia.

Osmani es muy popular en Kosovo y los medios rumorean que está planeando crear su propio partido político.

Autodeterminación, el partido de Kurti, ganó las elecciones ordinarias de febrero de 2025, pero la falta de mayorías suficientes acabó forzando la repetición electoral el pasado diciembre, en la que logró 57 de los 120 escaños del Parlamento.

Kosovo, habitada mayoritariamente por albaneses étnicos, proclamó su independencia en 2008, que Serbia aún no reconoce, diez años después de la guerra entre fuerzas serbias y la guerrilla independentista que acabó cuando los bombardeos de la OTAN expulsaron a las tropas de Belgrado. EFE

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