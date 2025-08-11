La Justicia rusa acusa a un nuevo ex alto funcionario regional por corrupción

2 minutos

Moscú, 11 ago (EFE).- El exvicegobernador de la región rusa de Samara, Guenadi Guendin, ha sido acusado de estafa por más de 1,25 millones de dólares, sumándose a una lista de siete altos funcionarios regionales perseguidos por la Justicia rusa este año, informó este lunes la agencia TASS.

«El monto de los daños y perjuicios establecido durante la investigación preliminar asciende a unos 100 millones de rublos (más de 1,25 millones de dólares)», afirma un documento judicial citado por la agencia rusa.

A pesar de que no se precisa cuándo se cometió el delito, las autoridades rusas sostienen que el acusado recibió sobornos para la concesión de contratos públicos alegando tener conexiones con el gobierno y la administración presidencial.

Guendin, quien se declara inocente, fue vicegobernador de Samara entre los años 2000 y 2003, donde dirigió la oficina de representación ante el gobierno federal.

Aunque en los últimos años se haya caracterizado por su actividad empresarial, en los años noventa estuvo conectado con abogados y funcionarios de la Justicia moscovita al haber trabajado junto con el presidente del Colegio de Abogados de Moscú y como director del departamento económico de la Fiscalía de la capital rusa.

Guendin, nacido en la ciudad ucraniana de Nikolaev (1965), ya fue condenado a cinco años de prisión en 2017 por corrupción.

En los últimos meses las autoridades rusas han lanzado una verdadera purga contra ex altos funcionarios.

La semana pasada el Ministerio del Interior ruso declaró en busca y captura a Borís Dubrovski, exgobernador de la región de Cheliábinsk, sin precisar su delito.

El 24 de julio pasado la policía detuvo al exgobernador de la región de Tambov, Maxim Egórov, como sospechoso de recibir un soborno por parte de un exdirectivo de la filial regional de Gazprom.

El día anterior el Servicio Federal de Seguridad (FSB) informó de la detención del exgobernador de la región de Cheliábinsk Alexandr Bogachov por abuso de poder.

Esa misma semana fue detenido el vicegobernador de Briansk, Nikolái Simonenko, acusado de estar envuelto en un caso de malversación de fondos para la construcción de defensas en la frontera con Ucrania.

En junio fue detenido el vicegobernador de Bélgorod, Rustem Zainulin, por un caso similar.

Meses atrás también fue detenido el exgobernador de Kursk Alexéi Smirnov también por corrupción debido a contratos relacionados con la fortificación de la región fronteriza con Ucrania. EFE

mos/ah