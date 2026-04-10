La líder opositora de Taiwán llama a unir fuerzas con Pekín en pos de «civilización china»

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Pekín/Taipéi, 10 abr (EFE).- La líder de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, llamó este viernes a «unir fuerzas» con Pekín para promover la «revitalización de la civilización china» y lograr una paz duradera en el estrecho, durante un encuentro con el mandatario chino, Xi Jinping, en la capital del país.

«Unamos fuerzas para iniciar el proyecto de revitalización de la civilización china, basado en nuestra cultura y con la convivencia armoniosa como núcleo, y trabajemos juntos para estudiar y promover diversos mecanismos y soluciones que ayuden a resolver disputas y crear paz», aseveró Cheng, actual presidenta del Kuomintang (KMT), el principal partido de la oposición taiwanesa. EFE

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