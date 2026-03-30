La líder opositora taiwanesa visitará China del 7 al 12 de abril por invitación de Xi

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Taipéi, 30 mar (EFE).- La presidenta del Kuomintang (KMT), el principal partido de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, aceptó la invitación del presidente chino, Xi Jinping, para visitar China del 7 al 12 de abril, un mes antes de la reunión prevista en Pekín entre el mandatario del gigante asiático y su par estadounidense, Donald Trump.

Cheng, quien tomó las riendas de la formación opositora en noviembre del año pasado, expresó su deseo de que ambas partes trabajen conjuntamente para «promover el desarrollo pacífico de las relaciones a través del Estrecho, fortalecer los intercambios y la cooperación, contribuir a la paz en el estrecho de Taiwán y mejorar el bienestar de la población», informó la agencia oficialista Xinhua.

El director de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino), Song Tao, afirmó que, desde que asumió el cargo de presidenta del KMT, Cheng «ha expresado en múltiples ocasiones su deseo de visitar el continente», según declaraciones recogidas por este mismo medio.

«Con el fin de promover el desarrollo pacífico de las relaciones entre el Partido Comunista de China (PCCh) y el Kuomintang, anuncio -con la debida autorización- que el Comité Central del PCCh y el secretario general Xi Jinping dan la bienvenida e invitan a la presidenta Cheng Li-wun a encabezar una delegación del Kuomintang en una visita a Jiangsu, Shanghái y Pekín del 7 al 12 de abril», aseveró Song.

Durante una charla con el Club de Corresponsales Extranjeros de Taiwán, Cheng reafirmó el lunes pasado su intención de reunirse con Xi para transmitirle que el «camino de la paz» entre Pekín y Taipéi es «viable» políticamente.

«Tenemos una vía distinta a la guerra y la destrucción, tenemos otra alternativa. Pero esta alternativa requiere del esfuerzo de ambas partes, no se trata de un deseo unilateral. Pekín también debe demostrar buena voluntad y sinceridad», aseveró la dirigente opositora, de 56 años.

La también exlegisladora ganó las primarias del Kuomintang (en mandarín, Partido Nacionalista chino) en octubre del año pasado con un discurso conciliador hacia Pekín, en contraste con su predecesor en el cargo, Eric Chu, quien no viajó China durante sus cuatro años como presidente del partido (2021-2025).

La visita se produce en un contexto marcado por el recrudecimiento de las relaciones entre Taiwán y China, que considera a la isla -gobernada de forma autónoma desde 1949- como una «parte inalienable» de su territorio y nunca ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control.

También se confirma poco después de que Trump anunciara que viajará a China los próximos 14 y 15 de mayo para reunirse con Xi, un viaje que tenía previsto llevar a cabo entre finales de marzo y principios de abril, pero que fue aplazado por la guerra de Irán.

Entre los temas que podrían tratarse en dicho encuentro está, precisamente, la venta de armamento a Taipéi: en una llamada telefónica a principios de febrero, Xi instó a Trump a «manejar con prudencia» el envío de armas a Taiwán, y subrayó que la isla es la «primera línea roja» en las relaciones entre ambas potencias. EFE

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