La lancha de EEUU interceptada en Cuba llevaba 14 fusiles y 13.000 balas, según La Habana

La Habana, 27 feb (EFE).- El Ministerio del Interior (Minint) cubano informó este viernes que la lancha que protagonizó el incidente en aguas territoriales de la isla, que dejó un saldo de cuatro muertes, llevaba 14 fusiles de asalto y combate, además de 12.846 balas de distintos calibre.

Representantes del Minint mostraron el armamento en un programa especial en la televisión estatal, donde aportaron nuevos detalles de los hechos de este miércoles que el Gobierno cubano ha calificado como «infiltración con fines terroristas».

«Es armamento de combate», afirmó el Jefe del Estado Mayor de la Dirección de Tropas Guardafronteras, Ivey Daniel Carballo. «Si no actuamos como lo hicimos, los muertos hubiesen sido de la parte cubana», agregó.

Carballo defendió que la «respuesta» de la guardia fronteriza, que calificó de «adecuada, enérgica, firme» y «refrendada en modelos de actuación». «Nosotros la consideramos correcta», afirmó.

Según la reconstrucción de los hechos que presentaron los representantes del Minint, en un principio partieron de madrugada de La Florida dos embarcaciones con diez cubanos residentes en EE.UU., pero una de las naves debió ser abandonada a medio camino después de que le fallara el motor.

Los cinco integrantes de esa nave y el material que transportaba se trasladaron entonces a la otra embarcación, la que acabó entrando en aguas territoriales cubanas, una lancha rápida con matrícula de Florida, FL7726SH.

Así, esta lancha rápida iba «sobrecargada», con más de tonelada y media, al transportar a un total de diez personas y grandes cantidades de armas, municiones y un completo equipamiento militar.

Esta embarcación entró a las 7:10 horas de la mañana en aguas territoriales cubanas, según el Minint, y despertó sospechas «a partir de los medios técnicos de las Tropas Guardafronteras».

El centro de mando informó entonces a una embarcación para que se acercase al «objetivo naval» para verificar e identificar, explicaron los representantes del Minint.

El encuentro se dio a cerca de dos kilómetros de la costa, a más de 10 millas marinas adentro de las aguas territoriales cubanas, según el relato de las autoridades cubanas, que explicaron que primero abrieron fuego desde la lancha rápida.

El tiroteo se produjo a unos 20 metros de distancia. Los representantes del Minint hablaron de 21 impactos de bala en la lancha rápida.

Además de los cuatro tripulantes de la lancha rápida fallecidos, hubo siete heridos (seis eran el resto de los integrantes de la embarcación procedente de EE.UU. y el otro fue un tropa guardafrontera).

El suceso se produjo en un momento de especial tensión entre EE.UU. y Cuba, tras la imposición de Washington de un asedio petrolero a la isla y las demandas de negociación y cambio a La Habana. EFE

