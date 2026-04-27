La ley sobre la muerte asistida en Inglaterra y Gales no prospera en el Parlamento británico

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Un proyecto de ley sobre la muerte asistida en Inglaterra y Gales no fue aprobado el viernes en el Parlamento británico, ya que su tramitación no pudo finalizarse a tiempo tras haber quedado bloqueado durante meses en la Cámara de los Lores.

En una votación histórica en junio de 2025, la Cámara de los Comunes había aprobado la legalización de la ayuda a morir en Inglaterra y Gales para ciertos pacientes en fase terminal.

Sin embargo, el proyecto de ley quedó estancado en la Cámara de los Lores, donde se habían presentado más de 1.200 enmiendas, lo que hizo imposible su aprobación a tiempo.

El último debate sobre el texto tuvo lugar el viernes en la Cámara de los Lores y concluyó con el abandono del proyecto.

Lord Charlie Falconer, quien impulsaba esta ley en la cámara alta del Parlamento británico, concluyó los debates denunciando «un puro obstruccionismo» por parte de sus pares.

Las dos cámaras deben aprobar el proyecto de ley para que entre en vigor.

Falconer acusó a una «pequeña minoría» de lores de haber «faltado al respeto» a quienes apoyaban este proyecto de ley al presentar múltiples enmiendas, haciéndose eco del mismo reproche expresado el jueves en una carta firmada por más de 200 miembros de la cámara alta.

La diputada laborista Kim Leadbeater, que había presentado el texto a finales de 2024, se mostró «muy triste» y «enfadada», comprometiéndose a hacer un nuevo intento en una próxima sesión.

Un pequeño grupo de partidarios del texto se manifestó el viernes frente al Parlamento para denunciar el bloqueo.

Según el proyecto de ley, la solicitud de un paciente debía ser validada por dos médicos y un comité de expertos, y la persona afectada debía ser capaz de administrarse ella misma la sustancia letal.

Las islas de Jersey y de Man, dependientes de la corona británica, aunque tienen su propio gobierno, han aprobado textos similares, que aún están a la espera del sello real para poder entrar en vigor.

En Escocia, el Parlamento rechazó a mediados de marzo, por una mayoría ajustada (69 contra 57), un proyecto similar destinado a legalizar la ayuda a morir.

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