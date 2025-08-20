La libra sudanesa se desploma en medio de la inestabilidad económica derivada de la guerra

3 minutos

Jartum, 20 ago (EFE).- La libra sudanesa registró este miércoles una caída histórica frente al dólar como principal divisa de cambio, en un contexto de creciente inestabilidad económica agravada por la guerra, que ha paralizado sectores productivos clave y debilitado la capacidad del Banco Central de Sudán para regular el mercado monetario.

Mohamed Abdelazim, propietario de una casa de cambio, aseguró a EFE que el tipo de cambio de la libra sudanesa frente al dólar comenzó a deteriorarse hace semanas, alcanzando niveles que amenazan con el colapso de la moneda nacional.

En el mercado paralelo, que según Abdelazim controla casi por completo la circulación monetaria, el dólar se cotizó hoy en un promedio de 3.400 libras sudanesas, superando el récord anterior de 3.350 libras de julio pasado.

En contraste con estas cifras, el tipo de cambio oficial en los bancos es de 2.400 libras, con una diferencia de 1.000 libras respecto al mercado negro.

Antes del estallido del conflicto entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en abril de 2023, el dólar se cotizaba a 620 libras.

En la última semana, el tipo de cambio osciló entre 3.000 y 3.190 libras, pero esta semana alcanzó las 3.200 libras, con picos de hasta 3.400 libras, según Abdelazim, quien señaló la ausencia de intervención efectiva por parte del Banco Central, lo que ha contribuido a la rápida exacerbación de la crisis monetaria.

El experto económico Omar al Badrani, en declaraciones a EFE, atribuyó esta crisis a factores estructurales, como la paralización de la producción en sectores vitales, el deterioro del sistema bancario comercial y la emisión descontrolada de moneda local sin respaldo en divisas.

A esto se suma el aumento de la demanda de divisas por motivos como migración, viajes médicos y educativos, y la compra de armamento, en un contexto de disminución de remesas extranjeras y oferta limitada de moneda extranjera, agregó.

Al Badrani advirtió de que la continua impresión de dinero sin reservas suficientes por parte del Banco Central augura un mayor deterioro de la libra sudanesa, mientras que el sistema bancario ha perdido su capacidad para implementar políticas monetarias efectivas, controlar la inflación o garantizar los fondos de los depositantes.

La Agencia de Noticias de Sudán informó hoy de que el Comité de Control de Divisas, encabezado por el primer ministro Kamil Idris, se reunió para abordar la crisis y buscar medidas urgentes contra la especulación y el alza del dólar.

Sin embargo, la falta de mecanismos reguladores efectivos y el dominio del mercado paralelo evidencian la profundidad de la crisis financiera que atraviesa Sudán en medio del conflicto en curso, añadió Al Badrani. EFE

az-sr-rsm/psh