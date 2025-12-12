La liga de El Salvador define a los finalistas del Apertura, Firpo y Alianza con ventaja

San Salvador, 12 dic (EFE).- La liga de El Salvador define el sábado a los dos finalistas del torneo Apertura, con Luis Ángel Firpo y Alianza con ventaja tras ganar sus respectivos partidos de ida.

Los Toros del Firpo, dirigidos por el técnico costarricense Marvin Solano, viene de vencer 3-1 a los Emplumados del Águila, del mexicano Juan Carlos Chávez, y son uno de los favoritos para avanzar a la final.

El Firpo, representativo de la calurosa localidad de Usulután -en el oriente del país centroamericano- no llega a una final desde 2013, año en que ganó su décima corona tras derrotar 3-0 al Futbolistas Asociados Santanecos (FAS).

Entre tanto, los Albos del Alianza del argentino Ernesto Corti buscan el bicampeonato y están a un paso de llegar a la final del actual torneo Apertura.

Los de Corti vencieron 2-1 en el juego de ida al Cacahuatique, dirigido por el uruguayo Pablo Quiñones, equipo que fue la revelación de este torneo al dejar en el camino a los grandes, como el FAS.

No obstante, en el partido de ida tuvo series problemas en la defensa los que fueron aprovechados por su rival. De superar el marcador en su contra, el Cacahuatique haría historia al llegar a la final.

El Alianza busca llegar una nueva final, luego de obtener su título 18 para su historia en el Clausura 2024 al vencer en la final 5-0 al Municipal Limeño, con lo que se convirtió como segundo equipo con más títulos obtenidos en la Primera División de El Salvador por encima de Águila y por un título abajo de FAS.

