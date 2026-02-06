La liquidez del sector privado en Perú creció en 10,8 % durante 2025

Lima, 6 feb (EFE).- La liquidez del sector privado, que incluye el circulante más depósitos, registró un crecimiento interanual de 10,8 % durante 2025, similar al del año anterior, informó este viernes el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El incremento estuvo explicado por el aumento de la liquidez en moneda nacional, que registró un alza de 10,6 %, y en moneda extranjera, que tuvo un avance de 11,3 %.

El banco central agregó que, en términos mensuales, la liquidez registró un crecimiento de 3,3 % en diciembre de 2025, con una expansión de 4,5 % en moneda nacional y una variación de -0,1 % en dólares.

En 2025 se observó un incremento en la tasa interanual del circulante en 14,6 % y en los depósitos en 10,1 %.

Esto implicó un incremento del circulante a 96.241 millones de dólares en diciembre pasado, de los 91.818 de noviembre anterior y los 84.004 millones de dólares reportados en diciembre de 2024.

Al referirse al tipo de depósitos, el BCRP indicó que los de ahorro aumentaron en 17,3 % interanual y los a la vista (disponibles para retiro inmediato) crecieron en 15,2 %.

En relación a noviembre pasado, el circulante registró un incremento del 4,8 % y los depósitos aumentaron en 3,2 %. EFE

