La lluvia baila con los salseros en el Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico

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Esther Alaejos

San Juan, 22 mar (EFE).- La lluvia bailó este domingo con miles de personas al son de la música de reconocidos artistas de Latinoamérica como el dominicano José Alberto ‘El Canario’, los puertorriqueños Carlos García y La India y los colombianos Fruko y sus Tesos, en la cuadragésimo segunda edición del Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico.

El evento salsero que se celebró en la Plaza de la Independencia, ubicada en las inmediaciones del Estadio Hiram Bithorn, en San Juan, arrancó con la presentación en tarima de Joey Hernández, Guillo Rivera y Simón Pérez y acto seguido encendió el escenario Carlos García, considerado como la nueva cara de la salsa.

Después de 18 años de su debut, el salsero boricua realizó su segunda aparición en el destacado festival de la salsa y deleitó a sus fanáticos junto a su orquesta compuesta de once músicos, entre ellos Jeremy Rosa, Ricardo Lugo, Miguel de Jesús y Ángel Torres, entre otros.

«De los regalos más bonitos que he podido tener y 18 años después yo creo que me abraza y demuestra que estamos haciendo lo que tenemos que hacer que es música, que es salsa. Así que cargamos la responsabilidad de nuestros maestros de toda la cultura. Esperamos de aquí a 18 años más seguir haciendo música», declaró a EFE García.

El cantante y pianista que actúa semanalmente en importantes salas de espectáculos de salsa del archipiélago, aseguró que le «honra muchísimo» que le dieran esta oportunidad porque la salsa y la música es lo que respira, vive y sabe hacer.

Más tarde en el festival organizado por la emisora radiofónica Z-93, le llegó el turno al timbalero puertorriqueño Manolito Rodríguez que expuso su nueva agrupación ‘La Zónika’ ante «los cocolos», como denominan a los bailarines de salsa en Puerto Rico.

«Esperemos que sea la primera de muchas otras ocasiones en las que nos presentemos aquí», aseveró Rodríguez en una rueda de prensa tras su actuación, y subrayó que constituir este grupo es «el paso más importante y bonito» que ha dado en su vida.

Asimismo, frente a la marea de paraguas de colores que abarrotaba la plaza cantaron Charlie Cruz, Mickie Cora y José Alberto ‘El Canario’, conocido como «el veterano de la salsa», que se apoderó del escenario con sus éxitos ‘Sueño contigo’ o ‘Discúlpame señora’ y con temas icónicos de la salsa como ‘La Murga’ de Willie Colón y Héctor Lavoe.

«Me siento bien y con mucho calor», afirmó entre risas a EFE José Alberto Justiniano Andújar, nombre de pila del veterano salsero que cuenta con más de medio siglo de trayectoria y a quien le precedieron en el escenario los dominicanos Chiquito Team Band.

Los puertorriqueños La India y Luis Figueroa sorprendieron a la audiencia cuando emergieron en la plataforma entonando ‘Vivir lo nuestro’, la pieza musical que tiene la ‘Princesa de la salsa’ con Marc Anthony.

«Vamos a darle la oportunidad a una nueva generación que vienen con algo distinto, diferente. Y ese chico tiene algo porque es cantautor, tiene sus propias canciones», expresó La India, sobre su actuación con el joven salsero Figueroa.

Entre el público ondearon banderas de varios países de Latinoamérica como Colombia, Perú, México, República Dominicana o Panamá.

Desde Miami llegó Javier Jurado, un fanático de este género musical que relató que viaja todos los años a Puerto Rico para este evento que califica como «el más especial» y cuenta que su agrupación favorita es ‘La Sonora Ponceña’ por «su trayectoria, sus éxitos y todo el recorrido».

‘La Sonora Ponceña’, fundada en 1954, puso a danzar a los asistentes con canciones emblemáticas como ‘Yambeque’,’Boranda’ o ‘Fuego en el 23’.

El padre de la salsa colombiana, Fruko y sus Tesos, estuvo por primera vez en este destacado evento musical y el auditorio entero prorrumpió en resonados aplausos cuando subió a escena.

El colofón del festival fue la actuación de la orquesta de salsa venezolana ‘Los Adolescentes’.

En 1983 arrancó este festival salsero que contó en su primera edición con la participación del fenecido Ismael Rivera, pero no fue hasta que entró en vigor la Ley 100 del 17 de junio de 2000 que se estableció como forma de rendir homenaje al género musical de la salsa. EFE

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