La lluvia ofrece un respiro al Escocia-Brasil tras aviso por altas temperaturas

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Miami (EE.UU.), 24 jun (EFE).- La lluvia amainó este miércoles las altas temperaturas previstas para el inicio del encuentro entre Brasil y Escocia en Miami, para el que se esperaba una sensación térmica de casi 40 grados por el calor y la elevada humedad.

El partido comenzará a las 18:00 hora local en el Hard Rock Stadium, al norte de Miami, y donde tres horas antes del encuentro ya se veían numerosos hinchas escoceses con sus tradicionales ‘kilts’, aunque el color predominante era el amarillo de la ‘Canarinha’.

Una gran carpa blanca sirvió de refugio para muchos ellos, que no dejaron que el clima adverso frenase su celebración, con cánticos y bailes.

Miami acoge una numerosa comunidad brasileña en el extranjero, que se hizo especialmente visible en el ‘Fan Festival’ los días de partido de la pentacampeona.

No obstante, la ‘Tartan Army’, como se conoce a la afición escocesa, también inundó la ciudad en los últimos días.

El pasado lunes, miles de hinchas protagonizaron una multitudinaria marcha con ‘kilts’ y gaitas desde el barrio de Pequeña Habana hasta el LoanDepot Park, el estadio de béisbol de los Marlins de Miami, que organizó un paquete especial para que los escoceses acudieran al partido contra los Rangers de Texas.

El encuentro de este miércoles definirá el Grupo C del Mundial. Brasil llega a la tercera y última jornada con 4 puntos y un +3 de diferencia de goles, mismos puntos que Marruecos, quien tiene un +1. Escocia aparece detrás con tres puntos

En caso de victoria, los escoceses harían historia con su primera clasificación a la segunda ronda de un Mundial en ocho participaciones, mientras que si empatan o pierden deberán mirar al resto de grupos para acceder como uno de los mejores terceros.

Haití, ya eliminado, cierra el grupo con cero puntos. EFE

hbc/gbf