La música de ‘La La Land’ llega a Nueva York en la gira que celebra 10 años de la película

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Jan Téllez Asensio

Nueva York, 11 abr (EFE).- El espectáculo en directo ‘La La Land in concert’ llega este sábado por primera vez al icónico Radio City Music Hall de Nueva York en una gira mundial que celebra los diez años del lanzamiento de la película, una década que para su compositor, Justin Hurwitz, ha sido «increíble».

Hurwitz (Los Ángeles, 1985) conversa con EFE sobre lo que supone tocar en la Gran Manzana, los diez años de la película que le llevó a ganar dos Óscars y los planes para llevar el espectáculo a España.

Reconvertido de historia en la gran pantalla a concierto en directo, ‘La La Land in concert’ ofrece la película acompañada de toda la música interpretada en vivo junto con una orquesta de 70 músicos y una banda de jazz dirigidos por Hurwitz.

«Estoy muy emocionado, es un lugar tan icónico y está justo en el corazón de Manhattan, justo en el corazón del distrito del entretenimiento», comenta sobre la oportunidad de llevar la música de la película al Radio City Music Hall.

Canciones y eventos favoritos

«La gente ama ‘City of Stars’, ‘Mia & Sebastian’s Theme’ y ‘Another Day of Sun’, por supuesto. Esta última tiene bastante influencia de la música latina. Y es una mezcla de todo tipo de cosas. Me inspiré en todo, desde los Beach Boys hasta el gran director de orquesta mexicano Juan García Esquivel, que fue una gran influencia para esta canción», detalla el músico.

Estrenada en 2016, ‘La La Land’ fue un impacto mundial. Recibió 14 nominaciones a los Óscar, al igual que ‘Titanic’, consiguió finalmente seis estatuillas, recaudó más de 400 millones de dólares con un presupuesto aproximado de 30 millones y volvió a poner sobre la mesa el cine musical a nivel global.

El compositor se llevó 2 Óscar a Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original (‘City of Stars’), además de Globos de Oro y premios Grammy en las mismas categorías.

Hurwitz explica que, aunque actuar en Los Ángeles es «especial» porque la película transcurre en Hollywood, le «encanta» hacer el espectáculo por todo el mundo: «He podido tachar de mi lista de deseos el Royal Albert Hall de Londres o la Ópera de Sidney», apunta el compositor.

Uno de los conciertos que Hurwitz recuerda con más cariño es el de Ciudad de México en enero de 2025: «Fue de mis favoritos, tuvimos cerca de 10.000 personas con entradas agotadas. Una de las multitudes más enérgicas que he tenido jamás», rememora el músico estadounidense.

Un espectáculo mundial… que planea volver a España

El espectáculo ‘La La Land in concert’ ha pasado por muchas grandes ciudades del mundo: París, Seúl, Londres, Tokio, Bangkok, Pekín, Cracovia o Toronto, entre otras.

En España, ‘La La Land’ solo ha sonado en Tenerife, en julio de 2024, aunque su organización planea cerrar más fechas próximamente.

«Estamos trabajando en poder actuar en Madrid y Barcelona y, con suerte, algunos otros lugares de España. Hemos estado mirando algunos recintos y algunas fechas y realmente esperamos que suceda. No estamos listos para anunciar nada todavía, pero está en mi lista de deseos ir a España y es algo muy importante para mí llevar el espectáculo allí», señala.

De momento, los siguientes eventos de ‘La La Land in concert’ en los próximos meses serán en Canadá, además de uno en Texas (Estados Unidos) y otro en Montecarlo (Mónaco).

Hurwitz estudió Música en Harvard, donde compartió habitación y banda de música con Damien Chazelle en sus años como estudiantes. Chazelle, director; y Hurwitz, compositor, formaron dupla en las películas ‘Whiplash’ y ‘La La Land’.

A través de Hurwitz Concerts, el compositor estadounidense ofrece por todo el mundo conciertos de sus tres grandes obras en musicales: ‘Whiplash’ (2014), ‘La La Land’ (2016) y ‘Babylon’ (2022). EFE

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