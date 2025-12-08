La madre de Machado llega a Oslo y afirma que espera que su hija recoja el Nobel en persona

La familia de María Corina Machado y los primeros jefes de Estado llegaron este lunes a Oslo en vísperas de la entrega del Nobel de la Paz que reconoce la lucha de la líder opositora venezolana, que confirmó su presencia pese a que vive en la clandestinidad.

La figura, que encarna la oposición al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, está en paradero desconocido y su participación en la ceremonia generaba expectativa.

El Instituto del Nobel confirmó el sábado que Machado participará en la ceremonia en Oslo el miércoles 10 de diciembre y está prevista una conferencia de prensa con la premiada en el Instituto del Nobel el martes a las 13H00 (12H00 GMT).

La madre de Machado afirmó el lunes a AFP desde el aeropuerto de Oslo que espera que su hija acuda a la capital noruega para recoger el premio.

«Todos los días le rezo el rosario a Papa Dios, a la Virgen, a ambos juntos, porque tengamos a María Corina mañana», afirmó Corina Parisca.

«Y si no la tenemos mañana, es la voluntad de Dios», dijo la octogenaria a una periodista de AFP al llegar a Oslo.

El Comité Noruego del Nobel anunció el 10 de octubre que le otorgaba el galardón de 2025 a Machado «por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

La madre de Machado afirmó que nunca se hubiera imaginado que su hija recibiría el galardón y relató que se enteró muy temprano de la noticia por una de sus hijas.

«A las siete de la mañana me despertó. Y yo digo, es la única vez que me han despertado a las siete de la mañana que no me pongo brava», contó.

Preguntado sobre la esperada asistencia de Machado en Oslo, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, dijo no saber «nada».

«Nosotros de eso no sabemos nada, no participamos en esa subasta, es una subasta, el mejor postor agarre», ironizó durante una rueda de prensa.

El mismo día de la premiación a Machado el chavismo se manifestará en Caracas.

El reconocimiento atizó la expectación sobre el paradero de Machado, ya que la opositora se encuentra en la clandestinidad desde agosto de 2024, tras las protestas desatadas contra la tercera reelección en julio de ese año del presidente Nicolás Maduro en medio de sus denuncias de fraude.

Maduro, en el poder desde 2013, está acusado de fraude electoral en los comicios de su segundo y tercer mandato, y Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica no reconocen su reelección.

Machado estaba inhabilitada para las elecciones, por lo que la oposición presentó como candidato a Edmundo González Urrutia.

– «Heroína» –

Machado dedicó el Premio Nobel al «sufrido pueblo» de Venezuela y al presidente estadounidense Donald Trump.

La líder opositora de 58 años apoya las operaciones lanzadas por Trump frente a las costas de Venezuela contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes.

Estados Unidos ha llevado a cabo desde septiembre varios ataques, que dejaron más de 80 muertos, contra embarcaciones que denuncia que transportan droga en el Caribe y el Pacífico, y acusa a Maduro de liderar un cártel de narcotráfico.

Caracas lo niega y argumenta que el objetivo de Washington es derrocar al presidente venezolano y tomar el control del petróleo del país.

El fiscal general de Venezuela declaró en noviembre a AFP que Machado sería considerada «fugitiva» si abandonaba el país para recibir su premio.

El director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, indicó el sábado que estuvo en contacto con Machado y que ella le confirmó su participación, pero que «dada la situación de seguridad», no podía dar más detalles.

Más tarde, Harpviken declaró a la emisora de radio NRK, «nada es 100% seguro en el mundo, pero esto es tan seguro como puede serlo».

Dirigentes latinoamericanos como el presidente argentino, Javier Milei, el panameño José Raúl Mulino, el ecuatoriano Daniel Noboa y el paraguayo Santiago Peña, participarán en la ceremonia en la Municipalidad de Oslo, según la presidencia panameña.

Desde Noruega, Mulino declaró a AFP que viajó por la misma razón que otros presidentes «democráticos de la región», para «darle una gran felicitación a esa héroe de la democracia, al pueblo venezolano luchador».

Además, declaró que busca realizar «esfuerzos comunes» entre los pueblos y los gobiernos «para retornar lo antes posible a la democracia en Venezuela».

A la pregunta sobre si Machado ya está en Oslo, Mulino respondió: «Debe llegar por ahí pronto, tengo entendido que sí, pero estoy contento de verla y de darle un abrazo mañana».

