La marca Bolsonaro impulsa el ascenso de Flávio a meses de las elecciones en Brasil

afp_tickers

4 minutos

Cuando el expresidente Jair Bolsonaro, desde la cárcel, designó como heredero político a su hijo Flávio, ni él mismo pareció tomarse muy en serio su candidatura al frente de la derecha brasileña para disputar la presidencia a Lula.

Sin embargo, este senador de 44 años, quien se presenta como una opción más moderada que su progenitor ultraderechista, sorprendió a muchos al dispararse en los sondeos de opinión de cara a las elecciones de octubre.

«Siempre pidieron un Bolsonaro más moderado y yo siempre he sido así, ese Bolsonaro más moderado, equilibrado y centrado», dijo después de que su padre le encargara liderar su poderosa base conservadora.

Jair Bolsonaro, de 70 años, está inhabilitado como candidato y fue condenado a 27 años de cárcel en septiembre por un intento fallido de golpe de Estado.

La designación de Flávio recibió una fría acogida de los conservadores y del mercado.

Generó además confusión cuando el senador afirmó que podría desistir de la postulación por un «precio», lo que se interpretó como un intento de negociar una amnistía para su padre.

Pero su candidatura creció «incluso más de lo que creían los propios bolsonaristas», afirmó a la AFP el politólogo Claudio Gonçalves Couto, de la Fundación Getúlio Vargas. «Creo que lo que cuenta es la marca familiar. Ese nombre aún tiene fuerza entre un amplio segmento del electorado».

– Empate técnico –

El presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, quien derrotó a Jair Bolsonaro por un estrecho margen en 2022, busca un cuarto mandato en los comicios.

Datos de la encuestadora Datafolha publicados el sábado muestran un empate técnico en la segunda vuelta, con 46% para Lula y 43% para Flávio. En diciembre, Lula le llevaba una ventaja de 15 puntos.

Ambos experimentan niveles de rechazo igualmente altos en un país profundamente polarizado.

«No confío en la familia Bolsonaro. (Pero) en la segunda vuelta, votaría por Flávio porque voto por cualquier candidato que se oponga a Lula», declara a la AFP Bruno Cayres, un director comercial, de 38 años.

Los críticos asocian a Lula, quien ha ocupado el cargo durante casi 12 años en tres mandatos, con escándalos de corrupción y la incapacidad de reducir la delincuencia. Sus partidarios defienden sus programas sociales y el desempleo en mínimos históricos.

Los sondeos reflejan que la delincuencia y la violencia son las principales preocupaciones de los brasileños, seguidas de la corrupción y la economía.

Para liderar la derecha se barajaron varios nombres, incluyendo el de Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente, quien enfrentó críticas por el tibio apoyo a su hijastro Flávio.

El gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, considerado favorito del mercado, declinó postularse.

Los candidatos serán confirmados oficialmente a mediados de agosto.

– «Mucha humildad» –

El diputado conservador Evair de Melo dijo a la AFP que Flávio «se está presentando poco a poco, incluso con mucha humildad, reconociendo algunos de los errores que pudo haber cometido su padre. Eso, naturalmente, humaniza su imagen».

Pese a ello, el senador también ha suscitado polémicas, como cuando sugirió en un tuit que Estados Unidos bombardeara lanchas de narcos en Brasil.

Elegido diputado de Rio de Janeiro a los 21 años, el hijo del expresidente defiende posturas conservadoras típicas como el derecho a portar armas y los valores cristianos.

Durante su etapa como legislador estatal fue acusado de participar en una trama de desvíos de los salarios de sus asesores, pero el caso fue desestimado.

En discursos recientes se ha centrado en criticar al gobierno de Lula y defender el legado de su padre, pero ha intentado ampliar su atractivo con emotivos videos sobre problemas que afectan a las mujeres o publicaciones sobre el hambre en Brasil.

En X sorprendió al usar lenguaje inclusivo de género, algo denostado por el gobierno de su padre.

Su asesor de prensa afirmó que buscaría una compañera de fórmula, posiblemente del noreste, bastión de Lula.

El mandato de Jair Bolsonaro estuvo marcado por la controversia por comentarios contra homosexuales y mujeres, la minimización de la pandemia y las críticas a la vacuna. Fue elogiado por sus reformas económicas.

Flávio, por su parte, se vacunó públicamente contra el virus del covid.

«Tiene más formación y está capacitado para lidiar con las élites políticas y las trastiendas de los partidos», estimó Mayra Goulart, profesora de ciencias políticas en la Universidad Federal de Rio de Janeiro.

Flávio no respondió a las solicitudes de comentarios de la AFP.

bur-fb/ll/app/cr/mel