La Marina de El Salvador rescata a 16 ecuatorianos en aguas del Pacífico

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La Marina de El Salvador rescató a 16 ecuatorianos cuya embarcación se incendió hace una semana en aguas del Pacífico, cerca del archipiélago de Galápagos, informó la Armada de Ecuador.

La embarcación había partido desde el puerto de Manta (suroeste) el 2 de marzo y navegaba cerca de Galápagos cuando se registró una alerta de fuego.

Tras una semana de búsqueda, la Marina salvadoreña reportó el martes en X que estaba «ejecutando una operación humanitaria de traslado de 16 náufragos, todos de nacionalidad ecuatoriana, que fueron rescatados en altamar».

Dos hombres, con lesiones en los pies y quemaduras, fueron llevados con prioridad a la base naval de La Unión, al sureste de San Salvador, para que reciban atención hospitalaria.

Los otros 14 ecuatorianos llegarán en las próximas horas a La Unión para «verificar» su estado de salud y «estatus legal», agregó.

Desde Ecuador, el capitán de navío de Diego Criollo confirmó que se trataba de los pescadores perdidos.

«Se confirma que (los nombres) coinciden con el personal a bordo rescatado», dijo Criollo al compartir una comunicación de la Marina salvadoreña.

Familiares celebraron el rescate «Estoy feliz porque ya nos dieron noticias», dijo a periodistas Rosa Holguín, cuyo esposo e hijo iban en el barco.

Entre lágrimas, describió el «horrendo dolor» que sintió tras la desaparición.

El incendio ocurrió en medio de una ofensiva contra el narcotráfico por parte del gobierno ecuatoriano con apoyo de Estados Unidos, lo que hizo sospechar a las familias que los pescadores fueron víctimas de un bombardeo.

Las autoridades no se han pronunciado al respecto.

Las operaciones antinarco se concentran en la costa ecuatoriana por donde sale el 70% de la cocaína de Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga.

Desde septiembre, Estados Unidos también ataca presuntas embarcaciones narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental, con un balance de unos 150 muertos.

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