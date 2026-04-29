La Marina ucraniana ataca un buque petrolero sancionado por exportar crudo ruso

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Kiev, 29 abr (EFE).- La Marina ucraniana dijo este miércoles haber alcanzado en un ataque con dos drones marinos kamikaze el buque petrolero ‘Marquise’, de bandera camerunesa y sancionado por su implicación en la violación de las medidas internacionales para exportar petróleo ruso.

El barco estaba vacío en el momento del ataque y se encontraba con las señales de localización apagadas unos 210 kilómetros al sureste del puerto ruso del mar Negro de Tuapsé, en la región del sur de Rusia de Krasnodar, según ha informado la Marina en un comunicado.

Según la nota de la Marina ucraniana, el barco está sancionado por la propia Ucrania y por la UE, el Reino Unido, Suiza, Nueva Zelanda y Canadá por haber transportado productos petroleros rusos de forma ilegal.

Ucrania ya había lanzado en el pasado ataques similares contra barcos de la llamada ‘flota fantasma’ de Rusia en el mar Negro. Rusia utiliza estos barcos con banderas de otros países para esconder el origen del petróleo que exporta y burlar las restricciones internacionales en aguas y puertos de otros países.

Las exportaciones de petróleo son la principal fuente de financiación del esfuerzo de guerra ruso en Ucrania. Los ucranianos han intensificado sus ataques a infraestructuras y medios que permiten estas exportaciones para socavar esta fuente de ingresos clave para Rusia. EFE

mg/alf