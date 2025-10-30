La mexicana Banda El Recodo presenta ‘Sólo tú’, una versión del clásico de Camilo Sesto

Miami (EE.UU.), 30 oct (EFE).- La mexicana Banda El Recodo de Cruz Lizárraga presentó este jueves ‘Sólo tú’, el primer sencillo de su nueva producción discográfica, una versión en estilo banda del tema popularizado en 1976 por el cantautor español Camilo Sesto, además de anunciar una gira por Europa.

La canción, “una melodía de la inspiración de Camilo Blanes, mejor conocido como Camilo Sesto”, mantiene “el ritmo de la balada original”, pero adaptada a su característico sonido de banda sinaloense, explicó un comunicado la agrupación, uno de los íconos del regional mexicano.

El tema de Camilo Sesto fue una de las baladas más representativas de la música romántica en español de la época, y consolidó al artista español como un referente del pop melódico por su interpretación apasionada y su estilo lírico sobre el amor absoluto y la entrega sentimental.

El Recodo indicó que el sencillo aborda “el amor desenfrenado por el que se deja todo y a todos”, una temática recurrente en el repertorio romántico del grupo.

‘Sólo tú’ sucede al tema ‘No me aprovechaste’, incluido en el álbum ‘En vivo desde Japón’, lanzado en mayo.

En paralelo al estreno, la agrupación anunció una gira por Europa que comenzará el 19 de noviembre en Milán (Italia) y continuará por Ámsterdam (Países Bajos), Madrid y Barcelona (España), Berlín (Alemania) y París (Francia).

El lanzamiento se enmarca en el 87 aniversario de la banda, fundada por Cruz Lizárraga en Mazatlán, Sinaloa, que destacó su compromiso de “llevar la música de banda a cada rincón del mundo”. EFE

