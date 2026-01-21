La mexicana Lucero celebra 46 años en los escenarios con un viaje musical a sus inicios



Ciudad de México, 21 ene (EFE).- La cantante y actriz mexicana Lucero vive «muy ilusionada» por llevar 46 años en los escenarios, fecha que celebrará el próximo marzo con un concierto en Ciudad de México que consistirá en un «viaje hasta sus inicios» para repasar las décadas que lleva componiendo canciones.

«Es un viaje a través de la música, recordando literalmente desde que era yo una niña, cuántas canciones y cuántas historias hemos compartido», afirmó este miércoles en la rueda de prensa para presentar el show ‘Siempre Contigo’, que tendrá lugar el próximo 27 de marzo en el Auditorio Nacional de la capital mexicana.

Conocida como ‘la Novia de América’, la artista adelantó que su próxima actuación será «muy especial», una manera de «refrescar» a sus seguidores con todo su repertorio, desde baladas y música pop hasta temas de mariachis.

Lucero, quien empezó desde niña trabajando en programas infantiles en la televisión, destacó que ‘Siempre Contigo’ es una oportunidad para «poder estar cerca de la gente» y sentir su «enorme cariño».

«Mis seguidores son muy enérgicos, me cuidan y me defienden (…) Me acompañan y la pasamos muy bien, así que tengo mucha emoción e ilusión de que esto sea como una fiesta para todos», declaró.

La autora de canciones como ‘El privilegio de amar’ o ‘Vete con ella’ auguró un concierto en Ciudad de México «muy emocional», en el que espera que su público pueda vivir toda una «experiencia» a través del «hilo conductor» de sus temas, de los que tuvo que hacer una «cuidada» selección porque sino, dijo, su actuación duraría «unas seis horas».

Cantarle al papa Francisco

Preguntada por cuál es el momento con el que se queda de su dilatada trayectoria en los escenarios, Lucero se confesó «incapaz» de poder decantarse por uno en concreto, porque -recordó- ha vivido varias experiencias que le «marcaron», como el poder cantar delante del papa Francisco durante su visita a México en 2016 o haber actuado junto a la actriz Silvia Pinal, a quien «admiraba profundamente».

«Es un privilegio irrepetible porque son personalidades y personajes impresionantes que desafortunadamente dejan de estar en este mundo. Entonces, yo hago un recuento y pienso que tal vez un día voy a tener que hacer un libro o una biografía para contar todas esas anécdotas», subrayó.

Agradeció que los buenos momentos «ganen siempre» a los malos, ya que, «siempre trato de buscar lo bonito y encontrar la mejor parte de lo que hago».

Animada por la «retroalimentación» de su público, aseguró que la motivación pervive gracias a su familia y al «orgullo» que le provocan todos sus logros. EFE

