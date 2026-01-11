La mexicana Pérez es bicampeona y chileno Moya triunfan en el Ironman 70.3 en Pucón

Santiago de Chile, 11 ene (EFE).- La atleta mexicana Cecilia Pérez alcanzó este domingo el bicampeonato en el Ironman 70.3 en Pucón y el chileno Diego Moya se estrenó como ganador, tras 33 años sin victorias locales en la categoría masculina, en la competencia que reunió a más 2.000 deportistas entre todos los eventos.

Pérez revalidó su título con un tiempo de 4 horas, 22 minutos y 37 segundos, tras completar un recorrido de 1,9 kilómetros de nado, 90 km de ciclismo y 21 kilómetros de trote en la localidad situada a 780 kilómetros de la capital chilena.

El chileno Moya se quedó con el primer lugar con un crono de 3 horas, 42 minutos y 7 segundos y así recuperó para el país austral un título que no ganaba desde 1993, cuando se impuso Cristian Bustos.

El triatleta de 27 años, ubicado en el puesto 17 del ranking mundial, consiguió el mejor tiempo histórico de esta competencia que estaba en manos del estadounidense Sam Long con 3:46:31 desde la edición de 2024.

“Estoy muy feliz, contenta de estar aquí y por este triunfo otra vez. Fue muy duro tenía unas buenas contrincantes”, aseguró Pérez quien a sus 34 años anunció que comenzará a prepararse para el ciclo olímpico en busca de un cupo para Loa Ángeles 2028.

En el podio femenino, la argentina Romina Biagioli culminó segunda y la chilena Francisca Garrido tercera, tras superar a su compatriota Macarena Salazar quien fue bicampeona en 2025.

“No venía por el récord, venía por el triunfo. Sorpresivo el récord, pero venía con buenas piernas y sensaciones”, aseguró Moya.

El deportista local fue escoltado por el argentino Luciano Taccone, quien finalizó a ocho minutos del líder, y por el chileno Martín Baeza que terminó con la medalla de bronce.

En esta prueba considerada como “la carrera más linda del mundo” participaron 14 triatletas élite extranjeros entre ambas categorías, entre ellos el galo Cenzino Lebot y los estadounidenses Drew Schellenberger, Brad Bischoff, Robbie Deckard y Kirsten Kasper.

Esta edición fue un evento federado, tras una alianza entre el Club Deportivo Universidad Católica y la Federación Chilena de Triatlón, por lo cual se otorgaron cupos clasificatorios al Mundial Multisport de la World Triathlon, que se disputará en Abu Dabi este año. EFE

